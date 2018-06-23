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Уэст назвал стиль Кардашьян ужасным и выкинул почти все ее вещи
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Уэст назвал стиль Кардашьян ужасным и выкинул почти все ее вещи 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Об этом светская дива рассказала на саммите Business Of Fashion.
Уже ни для кого не секрет, что далеко не все известные сегодня личности в молодости выгляделели так же хорошо, как сейчас. Так, на днях Ким Кардашьян заявила, что, когда она начала встречаться с рэпером Канье Уэстом, ее стиль очень изменился. И все благодаря возлюбленному, который открыто сказал, что все ее вещи ужасны, и… вызвался помочь ей с гардеробом. Правда, без жертв не обошлось. Рэпер так увлекся, что выбросил чуть ли не все наряды светской дивы.
«Я всегда думала, что одеваюсь хорошо, пока Канье не уверил меня в обратном. Он был очень вежлив, но все-таки вычистил весь мой шкаф. У меня было около 250 пар обуви, а после его уборки осталось всего две. Я плакала», — призналась Ким.
При этом Кардашьян уверила, что тогда не обиделась на Уэста. Даже наоборот, была ему благодарна, потому что понимала, что это к лучшему. Тем более он тут же заполнил ее дом новой одеждой и обувью, а еще познакомил с именитыми дизайнерами. В общем, своей популярностью Ким обязана не только семейному реалити-шоу, но и мужу.
Ким Кардашьян и Канье Уэст, напомним, поженились в мае 2014 года спустя два года после знакомства. У пары есть трое детей — 5-летняя дочь Норт, 2-летний сын Сейнт и пятимесячная дочь Чикаго. К слову, старшая Норт Уэст, несмотря на возраст, уже попадала в списки самых стильных детей знаменитостей.
Тем временем…
Не так давно Ким Кардашьян показала подписчикам микроблога, как выглядела до того, как стать звездой. И нельзя не признать, что на некоторых снимках ее не узнать… Смотрите фото ЗДЕСЬ.
2006 год  2009 год  2011 год  2014 год  2016 год  2017 год  2018 год  Кардашьян взбодрила Трампа на встрече в Белом доме
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