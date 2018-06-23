Уэст назвал стиль Кардашьян ужасным и выкинул почти все ее вещи

Об этом светская дива рассказала на саммите Business Of Fashion.

Уже ни для кого не секрет, что далеко не все известные сегодня личности в молодости выгляделели так же хорошо, как сейчас. Так, на днях Ким Кардашьян заявила, что, когда она начала встречаться с рэпером Канье Уэстом , ее стиль очень изменился. И все благодаря возлюбленному, который открыто сказал, что все ее вещи ужасны, и… вызвался помочь ей с гардеробом. Правда, без жертв не обошлось. Рэпер так увлекся, что выбросил чуть ли не все наряды светской дивы.

«Я всегда думала, что одеваюсь хорошо, пока Канье не уверил меня в обратном. Он был очень вежлив, но все-таки вычистил весь мой шкаф. У меня было около 250 пар обуви, а после его уборки осталось всего две. Я плакала», — призналась Ким.

При этом Кардашьян уверила, что тогда не обиделась на Уэста. Даже наоборот, была ему благодарна, потому что понимала, что это к лучшему. Тем более он тут же заполнил ее дом новой одеждой и обувью, а еще познакомил с именитыми дизайнерами. В общем, своей популярностью Ким обязана не только семейному реалити-шоу, но и мужу.

Ким Кардашьян и Канье Уэст, напомним, поженились в мае 2014 года спустя два года после знакомства. У пары есть трое детей — 5-летняя дочь Норт, 2-летний сын Сейнт и пятимесячная дочь Чикаго. К слову, старшая Норт Уэст, несмотря на возраст, уже попадала в списки самых стильных детей знаменитостей.

Тем временем…

Не так давно Ким Кардашьян показала подписчикам микроблога, как выглядела до того, как стать звездой. И нельзя не признать, что на некоторых снимках ее не узнать… Смотрите фото ЗДЕСЬ.

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