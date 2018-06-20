Невозможно не заметить: 11 ярких образов для девушек в теле

Образ слева: «Хотелось показать, что девушки +size могут использовать абсолютно все стилистические приёмы. Например, многослойность. Поэтому платье и джемпер с металлизированной нитью, которые можно носить и по отдельности, вместе создают интересный комплект. Опять же, манера ношения джемпера может быть разной: так можно завязать пояс поверх джемпера и оголить одно плечо. Образ получается женственным и немного кокетливым. Большая серьга притягивает внимание к портретной зоне и делает образ современным, огромные моносерьги очень актуальны», — рассказывает Анна.

Образ справа: «Платье-майка — это базовая летняя вещь. Конкретно это платье понравилось достаточно глубоким декольте, это возможность для многослойности. Топы могут быть разного цвета, это будет каждый раз создавать новое настроение. Топ можно заменить на футболку — и образ получится более спортивным. Здесь цвет и фактура топа и сумки перекликаются. Обувь может быть как спортивная, так и более элегантная, ориентируйтесь на то, куда вы собираетесь идти», — комментирует свой выбор стилист.

Платье понравилось за цвет и крой. Красный цвет днём оживит повседневную атмосферу, добавит энергии и бодрости как вам, так и окружающим. «Платье на запахе хорошо корректирует фигуру Кати. Пояс делает акцент на талии. Длина до колена делает его повседневным. Обувь может быть разная, от спорта до элегантности, в зависимости от ситуации», — рассказывает Анна.

Для этого образа одинаково хороши открытые босоножки для вечернего коктейля или спортивные слипоны для дневных прогулок. Меняем аксессуары, меняем образ. При желании можно надеть жакет белого цвета — тогда сочетание белого, красного и синего отсылает к морскому стилю.

Если не везёт найти красное платье, можно такое сочетание повторить с брюками. Красные брюки не менее универсальны, чем чёрные, а интересных решений с ними может быть гораздо больше.

«Белый делает красный цвет более мягким. Белый и красный считается очень женским сочетанием и достаточно ярким. Это хорошо видно, если сравнить два образа. Морской стиль — один из самых вечных летних стилей. Он многими любим и многим подходит. Блузка-тельняшка с открытыми плечами и бантами на рукавах делает образ более романтичным. Огромная моносерьга привлекает внимание к красивой линии плеча», — описывает комплекты стилист.

При желании можно добавить матросскую кепку или стилизованную фуражку.

Джинсовая юбка цвета индиго со слегка завышенной талией и правильными карманами будет универсальным элементом гардероба. На её основе можно создать много образов. Например, этот — спорт-casual с элементами романтики — достаточно прост в исполнении, но интересен деталями. Футболка здесь — объединяющий элемент. Надпись «читай» позволяет выбрать клатч-книгу в качестве сумки.

«"Время, остановись, пусть лето продлится дольше" — слоган этого наряда. Необычная сумка-часы держит образ и задаёт романтическое настроение», — рассказывает Анна.

Слева: Анна выбрала женственную юбку с актуальным принтом. Она не сковывает движения, подчёркивает талию, ткань достаточно пластичная в движении, — получается красивый силуэт.

«Не застёгивайте пуговицы наглухо, оставьте мужчинам простор для фантазии. Прохладным вечером в качестве верхнего слоя можно надеть лёгкий летний тренч, придав образу ещё большую актуальность. Клатч взяли в том же принте, что и на юбке, но для того, чтобы придать изюминку, выбрали чёрно-белый вариант — им «поддержали» футболку», — комментирует образ стилист.

Справа: Юбка-брюки понравилась цветом, который в этом сезоне институт Pantone назвал модным, — масло чили. В сочетании с разными цветами всегда звучит по-новому. Очень свежо смотрится с розовым и белым.

«У брюк хорошая длина, которая поможет с помощью пропорции (1/3 к 2/3. — М. М.) вытянуть рост и уменьшить объёмы. Мимо актуальной сумки-корзинки пройти было невозможно, руки сами тянулись к ней, хотя для чистоты образа тут должна быть другая обувь (босоножки на джутовой подошве, эспадрильи, сандалии со шнуровкой и кисточками. — М. М.). Но очень хотелось показать, как аксессуары меняют одежду», — комментирует Анна.

Иногда в магазинах бывает так, что вещи полным размерным рядом выставляют на распродажу. И всегда интересно обыграть такую вещь. В этот раз на глаза попался жакет в китайском стиле. У него ассиметричный подол, а это значит, что не будет создаваться чёткая горизонталь в зоне бёдер. Яркий активный принт содержит огромное количество цветов, а значит, можно много с чем сочетать.

«Поддержать стиль жакета можно аксессуарами, у меня нашлись сумка и шпильки для волос (в китайском стиле). Также его можно носить с платьем-футляром, джинсовой юбкой, брюками-дудочками, лёгким летним платьем длины миди или макси», — рассказывает о своём выборе стилист.

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