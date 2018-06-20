Классические ошибки стиля, которые ты не должен допускать

Есть как минимум одна хорошая новость: ты можешь быть стильным. Для этого необязательно носить костюмы от Тома Форда и тратить на одежду годовой бюджет Албании. Достаточно просто правильно использовать то, что у тебя уже есть. И даже если ты допускал ошибки в стиле, то не стоит записывать себя в ряды модных грешников. Для начала надо просто признать свои ошибки. А потом пройти курс реабилитации, который начнется прямо сейчас.

1. Неправильно завязанный галстук

Проблема: Мы опустим ту часть, которая посвящена подбору галстука по цвету и стилю. Сейчас мы намерены затронуть проблему правильного ношения этого аксессуара. Какой длины должен быть галстук и как его правильно завязывать — вопросы, которые наверняка интересуют парня, впервые надевшего на себя костюм. Решение: Узел галстука не должен быть слишком перетянут. Во-первых, он будет сдавливать горло, во-вторых, скомканный узел выглядит плохо. Длина галстука должна быть такой, чтобы его конец слегка касался верхней части бляшки ремня.

2. Изношенная обувь

Проблема: Тебе ведь известно, что человека оценивают по его обуви. Поэтому именно ее можно считать одним из главных, если не самым главным элементом твоего гардероба. И если твоя обувь по внешнему виду напоминает внедорожник, который только что преодолел пересеченную местность, то пора что-то менять. Решение: Первое, что мы тебе советуем, — это перестать покупать дешевую обувь. Идея частого ее обновления за счет дешевизны не самая удачная, ведь некачественную обувь видно сразу. Гораздо лучше потратить чуть больше денег и купить хорошую обувь, а затем ее регулярно ремонтировать. Это намного практичней и в плане экономии. К тому же дорогая обувь заставит тебе носить ее аккуратнее. 5 советов, как привести обувь в порядок

3. Большие предметы в карманах

Проблема: Выпирающие из карманов предметы выглядят ужасно. Такое позволительно только Вассерману, и то лишь потому, что этот человек с самого начала забил на свою личную жизнь. Мы понимаем, что есть много вещей, без которых нельзя выходить из дома. И если тебе некуда положить свой кошелек, телефон, дезодорант, пейджер, карманную Библию, бутылку с водой или связку бананов, то носи с собой сумку или рюкзак. Но не стоит превращать свои карманы в склад хозтоваров. Решение: Если ты все-таки хочешь остаться налегке и не брать с собой сумку, то все ненужное оставляй дома. К тому же существует неплохая альтернатива для незаменимых вещей. Например, вместо кошелька можно использовать качественный зажим для денег.

4. Ремень не соответствует обуви

Проблема: Одно из первых правил, которому учат человека чуть ли не наряду с таблицей умножения, заключается в том, что обувь всегда должна гармонировать с цветом ремня. Если ты наденешь коричневые туфли, черный ремень, а вдобавок в руках будешь держать желтый портфель, то окружающие решат, что где-то поблизости проходит карнавал. Решение: Не следует принимать это правило слишком буквально. Соответствие ремня и обуви основывается не только на цвете, но и на материалах, а также дизайнерских функциях. Помимо прочего, важна форма бляшки и толщина ремня. Чем формальнее наряд, тем теснее должно быть взаимодействие его составляющих, и наоборот. Когда и как носить ремень

5. Злоупотребление средствами укладки

Проблема: Если на твоей голове геля столько, что волосы напоминают заламинированную корону, то можешь оправдываться потом как хочешь: ты оступился и угодил головой в ведро с солидолом, стал жертвой несчастного случая на складе с беконом или просто перепутал шампунь с гелем. Неважно — просто больше так не делай. Решение: На рынке есть множество средств укладки, подходящих для разных типов волос и целей. Как правило, каждое из них не нуждается в обильном использовании, а применяется в соответствии с инструкцией. Для равномерной укладки разотри небольшое количество воска или геля в ладонях и массирующими движениями распредели средство по волосам. Это придаст нужную фиксацию без сильной нагрузки на волосы. 6 советов по уходу за твоими волосами

6. Слишком много парфюма

Проблема: Говорят, хорошего много не бывает. Бывает, если речь идет о парфюме. Запах твоих духов должен быть похож на легкий флирт, а не рычание изголодавшегося тигра. Полегче с дозировкой: одеколон продают в бутылочке не для того, чтобы ты использовал ее всю сразу. Решение: Если ты боишься переусердствовать в нажатии на пульверизатор одеколона, то распыли его в воздухе и пройди сквозь ароматическое облако. Если ты все же способен держать себя в руках, то попрыскай духами в пару мест на своем теле, например на шею и грудь или на шею и запястье. Для более пристойного эффекта держи флакон на небольшом расстоянии от себя.

7. Веселый принт

Проблема: Если ты «самый модный парень на деревне», «знаток женского тела» или «председатель правления забойных парней Тагила», то не надо это прямым текстом указывать на своей одежде. Вообще, с выбором принта стоит быть осторожным. Есть риск, что окружающие узнают не только о твоих странных увлечениях, но и об очень фиговом чувстве юмора. Решение: Запомни: ты не рекламный баннер и не транспарант на митинге — не надо печатать на одежде все свои идеологические и вкусовые лозунги одновременно. Да и имитация логотипа известного бренда тоже выглядит глупо. С выбором принта сильно увлекаться не стоит, а за неимением идей можно вспомнить, что и в однотонной одежде нет ничего плохого. 9 базовых правил стиля, которые должен знать каждый