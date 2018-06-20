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В стиле диско: Лена Перминова в шелковом топе и розовых леггинсах
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В стиле диско: Лена Перминова в шелковом топе и розовых леггинсах 

Grazia 23 минуты назад
Фото: Grazia
Лена Перминова путешествует по Америке, откуда регулярно делится с подписчиками в Instagram фотографиями своих образов. На днях на странице модели появился яркий total look Versace в стиле 80-х.
Для вечернего выхода в Лас-Вегасе Лена выбрала шелковый укороченный топ с разноцветным принтом и ярко-розовые леггинсы. Массивное золотое ожерелье-чокер, черный широкий ремень и черные лодочки идеально дополнили образ.
К слову, поход звезды в казино выдался удачным: Лена выиграла 100 долларов. Правда сколько она проиграла, модель не уточнила, но надеемся, что все же она осталась в плюсе.
Напомним, что весной Елена Перминова открыла свою пекарню «Лён&Гречка Bakery» — место, посвященное здоровой еде со вкусом. Весь хлеб и выпечка производятся на безглютеновой основе. Так что можно есть и не толстеть!
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Женский форум
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