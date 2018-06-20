В стиле диско: Лена Перминова в шелковом топе и розовых леггинсах

Лена Перминова путешествует по Америке, откуда регулярно делится с подписчиками в Instagram фотографиями своих образов. На днях на странице модели появился яркий total look Versace в стиле 80-х.

Для вечернего выхода в Лас-Вегасе Лена выбрала шелковый укороченный топ с разноцветным принтом и ярко-розовые леггинсы. Массивное золотое ожерелье-чокер, черный широкий ремень и черные лодочки идеально дополнили образ.

К слову, поход звезды в казино выдался удачным: Лена выиграла 100 долларов. Правда сколько она проиграла, модель не уточнила, но надеемся, что все же она осталась в плюсе.