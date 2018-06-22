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Белый не полнит: Рианна в белоснежном total look на показе Louis Vuitton
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Белый не полнит: Рианна в белоснежном total look на показе Louis Vuitton 

Grazia 37 минут назад
Фото: Grazia
В одном из них певица появилась на показе мужской линии Louis Vuitton, которую впервые представил Вирджил Абло. Она не только поддержала одного из любимых дизайнеров, но и продемонстрировала отменное чувство стиля.
Перед показом Рианна предстала перед фотографами в белоснежном комбинезоне, который выгодно подчеркнул ее оттенок кожи. Несмотря на то, что комбинезон был достаточно свободным, фигура певицы не смотрелась бесформенной — звезда дополнила наряд тонким поясом, сделав акцент на талии.
Завершили образ ботильоны на каблуке с зауженным мысом, сразу две сумки — поясная и с ремешком, солнцезащитные очки в пластикой оправе — причем все в белом цвете. И, конечно, множество золотых украшений.
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