Белый не полнит: Рианна в белоснежном total look на показе Louis Vuitton

В одном из них певица появилась на показе мужской линии Louis Vuitton , которую впервые представил Вирджил Абло. Она не только поддержала одного из любимых дизайнеров, но и продемонстрировала отменное чувство стиля.

Перед показом Рианна предстала перед фотографами в белоснежном комбинезоне, который выгодно подчеркнул ее оттенок кожи. Несмотря на то, что комбинезон был достаточно свободным, фигура певицы не смотрелась бесформенной — звезда дополнила наряд тонким поясом, сделав акцент на талии.

Завершили образ ботильоны на каблуке с зауженным мысом, сразу две сумки — поясная и с ремешком, солнцезащитные очки в пластикой оправе — причем все в белом цвете. И, конечно, множество золотых украшений.