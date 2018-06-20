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Хотим: первый чемодан Louis Vuitton Верджила Абло
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Хотим: первый чемодан Louis Vuitton Верджила Абло 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
17 января 2018 года Ким Джонс (38) передал пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton отцу-основателю бренда Off/White Верджилу Абло. Сам он ушел в Dior, и уже в эту субботу покажет свою первую коллекцию в рамках Недели мужской моды в Париже, а в Instagram LV сегодня появилось фото… первого чемодана, созданного Верджилом (38). «Новое начало, — написано в аккаунте. — смотрите лайв-трансляцию шоу 21 июня». Чемодан полностью черный — никаких лого бренда. Зато с кожаными и матовыми металлическими вставками. Стоимость еще, конечно, не известна. И как же нам интересно, что сделает с модным домом Верджил!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hotim-pervyj-chemodan-louis-vuitton-verdzhila-ablo/
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