Итоги недели от автора Telegram-канала Good morning, Karl!: показ Louis Vuitton, вечеринка Chanel и Покрас Лампас

Катя Федорова, когда-то сотрудник Vogue и Interview, теперь — автор популярного Telegram-канала о моде. Каждый день она «снабжает» подписчиков важными новостями fashion-индустрии, а для нас решила еженедельно подводить итоги модной семидневки.

Самым долгожданным и обсуждаемым событием недели стал дебютный показ Верджила Абло в роли креативного директора мужской линейки Louis Vuitton , и бывший креативный директор Канье Уэста не подвел.

Показ был совсем не про одежду. Верджил перерабатывает идеи других дизайнеров, чего даже сам не скрывает, он он всегда старается наполнить свои проекты культурологическими и социальными смыслами. Тут вам и радужный подиум — символ ЛГБТ-сообщества, и тысячи школьников в бронированных футболках, чтобы показать что Верджил— друг молодежи, и буклеты с местом рождения моделей и их родителей в качестве высказывания о проблемах мигрантов. Не обошлось и без кучи селебов: Ким, Канье, Рианна , A$AP Rocky, Рита Ора и многие другие с первого ряда наблюдали за тем, как по подиуму ходят Кид Куди и Теофилиус Лондон.

все слайды

Вангуем, что главным хитом продаж станут аксессуары: прозрачные сумки с белыми пластиковыми цепями и кроссовки, на которые школьники уже начали копить деньги.

все слайды

Chanel на этой неделе тоже масса новостей. В среду главные модники Москвы пришли в Aizel посмотреть на дебют новой модели часов Code Coco. На крыше бутика в Столешникове в окружении девушек с большим количеством фолловеров в инстаграме и инъекционной косметологии на лицах появился Тимати , выступление, которого стало столь неожиданным и ярким, что его продолжили обсуждать даже на следующий день уже на открытии нового магазина Chanel в Крокус сити Молле. Но и в международном офисе марки было что обсудить, ведь Chanel впервые за 108 лет существования опубликовали ежегодный отчет, из которого мы узнали, что дела у компании идут крайне хорошо, а их продажи в 2017 году составили почти 10 миллиардов долларов.

все слайды

Приятные новости ближе к дому. Российский художник и каллиграф Покрас Лампас создал коллаборацию с брендом косметики Mac. Детали пока не разглашаются, но нет сомнения, что упаковки у продуктов будут очень красивые. Ждем в продаже уже в конце июня.

Вика Газинская оказалась большой поклонницей творчества Виктора Цоя и выпустила к его дню рождения капсульную коллекцию футболок, вдохновленных фронтменом Кино. Черные и белые футболки с цитатами из песен Цоя можно купить эксклюзивно в ЦУМе . Порядкового номера на рукаве замечено не было.

все слайды

Семейка Трамп снова отличилась. Всю неделю американцы протестуют против закона Трампа, из-за которого всех, кто нелегально пытается пересечь американскую границу, сажают в тюрьму до выяснения обстоятельств, при этом разлучая родителей даже с самыми маленькими детьми. Поняв, что дело пахнет керосином, Трамп решил отменить свое жестокое решение, а его жена Мелания отправилась в Техас посмотреть, в каких условиях содержат несчастных малышей, которых буквально силой вырывают из рук родителей. Только вот сделала она это в куртке Zara с надписью I really don’t care (Мне реально все равно). Шокированные таким неуместным нарядом журналисты стразу стали искать скрытые смыслы. Однако пресс-секретарь первой леди сообщила, что делать этого не стоит, одежда — это просто одежда. Неужели история с лодочками на каблуках в наводнение их ничему не научила?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/itogi-dlinnoj-nedeli-ot-avtora-telegram-kanala-good-morning-karl/