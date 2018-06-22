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Кардашьян, Водянова, Рианна: наряды звезд на показе Louis
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Кардашьян, Водянова, Рианна: наряды звезд на показе Louis 

WDay.ru 26 минут назад
Фото: WDay.ru
Такого количества селебрити не собирал, пожалуй, ни один модельер.
На Неделе мужской моды в Париж прошел показ коллекции Louis Vuitton. В первых рядах можно было увидеть с десяток знаменитостей мировой величины — и даже тех, кто модные показы в принципе не особо жалует.
Свою первую коллекцию представил Вирджил Абло, новый креативный директор марки. В его-то персоне отчасти и заключался секрет такого количества звездных зрителей. Вирджил раньше был арт-директором Канье Уэста. И разумеется, чета Кардашьян — Уэст не могла пропустить такое событие, а за ними подтянулись и другие.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Кстати, для Ким это был первый визит в Париж за два года. В 2016-м на очередной Неделе моды Кардашьян ограбили в гостинице. После этого во Францию она не ездила. Но неприятный инцидент забылся, и вот Ким во всей красе появилась на показе друга семьи. Правда, сильно прихорашиваться не стала, предпочтя неизменные велосипедки и объемный бирюзовый жакет. Между прочим, в таком наряде ноги Ким выглядели изрядно постройневшими.
Спортивный стиль предпочла и Рианна. В белом костюме в стиле спорт-шик и с огромной прозрачной сумкой певица смотрелась просто шикарно.
Белла Хадид, по своему обыкновению, задала новый тренд, показав, как можно носить поясную сумку с ремешком вокруг ноги. А длинные ноги модели в коротких красных шортиках были достойны отдельного восхищения.
А вот Даутцен Крез и Наталья Водянова выбрали для мероприятия платья. Водянова, как обычно, соригинальничала: ее аутфит больше напомниал тренч с рюшами и цветастым жилетом. А Даутцен остановилась на классическом черном варианте с разрезом до бедра.
Рита Ора решила не фантазировать и надела обычные джинсы с цветной рубашкой, обнажающей живот. А Тина Кунаки и вовсе пришла в джинсовых шортах. Эти и другие фото звезд смотрите в нашей фотогалерее.
Наталья Водянова. Больше фото — по стрелке
Белла Хадид
Рианна
Рита Ора  Наоми Кэмпбелл и Вирджил Абло
Ким Кардашьян
Даутцен Круз и Саннери Джеймс
Джордин Вудс и Кайли Дженнер
Венсан Кассель и Тина Кунаки
Карол Лим и Умберто Леон
Ткань не выдержала: на груди Кардашьян разошлось платье
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