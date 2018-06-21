Вирджил Абло показал первую мужскую коллекцию для Louis Vuitton

Новая эра Louis Vuitton началась: дизайнер бренда Off-White Вирджил Абло показал первую мужскую коллекцию для французского бренда. Показ прошел в Пале-Рояль со стороны северного крыла Лувра, куда прибыли Ким Кардашьян , Канье Уэст, Трэвис Скотт , Кайли Дженнер и Рианна . Свой дебют (который инста-эксперты уже прозвали «без сомнения грандиозным») Абло ознаменовал фразой «Теория цвета» — почти как у Рафа Симонса, который вчера представил четыре десятка вариаций колор-блокинга.

После нескольких выходов в total-white Вирджил вывел на подиум любимые кислотные оттенки. Они окрасили футболки с «неровными» краями, брюки свободного кроя, оверсайзовые рубашки, трикотажные перчатки и жилеты как у инкассаторов. На то, что именно они стали одним из инспирейшенов дизайнера, намекают и сумки-сундуки с номерными знаками — архитектурные модели продолжили идеи Николя Гескьера для женской линейки Louis Vuitton.

Многие нашли отсылки не только к женским коллекциям марки, но и к показам бывшего креативного директора Louis Vuitton Кима Джонса для одноименного бренда. Главное, чтобы Вирджил не путал свою работу во Франции с андеграундными выходками в рамках Off-White: надеемся, что обуви с надписями «For Walking», кожаных курток с граффити и сумок со скрепками мы не увидим. А металлизированные пончо и любовь к брендингу пока можно простить.

Фото: vogue.com