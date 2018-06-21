В Нижнем Новгороде открылась выставка «Платья с историей»

Местом выставки выбрали бывшую швейную фабрику «Маяк», которая почти 100 лет проработала в здании, проектировавшемся как банк Рукавишниковых. В Гражданскую войну здесь шили военную одежду для Красной армии, потом — рабочие костюмы, с 1927 года добавились «гражданские» модели — пальто, куртки и женская верхняя одежда. Несколько лет назад производство было остановлено, фабрику закрыли.

"Для выставки «Платья с историей» свои наряды, с которыми связаны важные этапы жизни, предоставили 35 известных женщин: Наталья Водянова, Оксана Федорова, Алена Ахмадуллина, Екатерина Одинцова Анна Гор и другие. И они не просто передали нам эти платья, но и рассказали, что они значат для них. Многие из представленных здесь платьев — это часть истории нашей страны", — рассказала организатор выставки Екатерина Чудакова.

Один из главных экспонатов — нежно-голубое платье Наталья Водяновой, в котором нижегородка неделю назад вместе с известным пианистом Денисом Мацуевым вела на Красной площади в Москве концерт «Звезды мировой сцен в поддержку чемпионата мира по футболу».

"Это платье насыщенного синего цвета мы с дизайнерами моей студии шили для конкурса «Мисс Россия-2018», и именно в нем 18-летняя Юлия Полячихина вышла получать корону победительницы. За кулисами конкурса шутили, что «Мисс Вселенная» одевает «Мисс Россию». И это платье стало для Юлии счастливым", — рассказала журналистам телеведущая Оксана Федорова, приехавшая в Нижний Новгород на открытие выставки.

Среди представленных нарядов — свадебное платье «Царевна Лебедь» из воздушного шелка и французского кружева дизайнера Алены Ахмадулиной, наряд Полины Сидихиной, в котором она впервые вышла на Красную дорожку 68-го Каннского кинофестиваля в 2015 году, и пиджак Анны Гор, директора волго-вятского филиала центра современного искусства «Арсенал», который она надела на открытие первой выставки в 1998 году.

Одним из экспонатов выставки стало венчальное платье супруги главы Нижегородской области Екатерины Никитиной . Скромный белый наряд, по признанию Глеба Никитина , имеет для семьи особый, сакральный смысл.

"Мы венчались через пять лет после свадьбы. И тогда свершилось чудо, которого мы ждали столько лет — у нас появились дети. Я считаю, что эти события связаны. Поэтому и этот день, и это платье у меня ассоциируются с семьей, с любимой женщиной и с большим счастьем", — признался врио губернатора.

Особый смысл гости выставки увидели и в том, где она проходила. Здание, которое специалисты называют «архитектурной жемчужиной» Нижнего Новгорода, после четырех лет полного запустения возвращают нижегородцам. Здесь намерены открыть центр творческих индустрий, в котором будут проходить выставки современного искусства, концерты, музыкальные вечера. И выставка «Платья с историей» открыла новую страницу в истории промышленного здания, которое теперь станет местом для творчества.

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