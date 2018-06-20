«Как же хочется тонкую талию!»: Ксению Собчак уличили в коррекции внешности

На что только ни идут женщины, дабы приукрасить свою внешность. Вот и точеная талия Ксении Собчак вызвала подозрения у поклонников. Во-первых, ранее таких форм у теледивы не наблюдалось. А во-вторых, на заднем фоне подозрительно смотрелись погнутые опорные балки.

Известная журналистка и общественный деятель Ксения Собчак, увы, не может похвастаться завидной фигурой ангелов «Victoria’s Secret». Однако, по всей видимости, желание быть чуть лучше, чуть привлекательнее и стройнее не обошло и телеведущую — поклонники уверены, что обнаружили на фотографиях Ксении следы от неумелого фотошопа, при помощи которого звезда нарисовала себе тонкую талию.

Глядя на новую фотографию популярной светской львицы, публика едва ли не поверила своим глазам, столь прекрасна и тонка была талия Ксении, облаченной в очередное замысловатое платье. Впрочем, внимание привлекло не только изменение в фигуре телезведы — глаз привлекал и зеркальный задний фон, линии которого как магнитом тянуло к тонкой талии Собчак. Стоит ли удивляться, что многочисленные насмешки и остроты относительно неумело скрытого фотошопа мгновенно начали раздаваться от развеселившихся пользователей сети.

«От фотошопа немного опорные балки погнуло, так хотелось тонкую талию» «Когда лень спортом заниматься, остаётся только в фотомонтаже делать фигуру» «Смотрю я на отражение домов от окна, как они в области талии все пошли волной…» «Сила Ксении способна согнуть и стекло и бетон. И все ради тонкой талии» «Ах, как же Собчак хочется тонкой, как у Решетовой, талии! Так хочется, что аж опорные балки фотошопом погнуть не погнушалась» «Какой смешной фотошоп. Увы, тонкая талия не удалась» «Как же хочется тонкую талию! Ну, прям очень-очень. Поаккуратнее там, Ксения, а то здание может рухнуть. Видите, какие там балки кривые» «Как исхудала-то, аж балки погнулись на фоне»

Впрочем, не лучше обстоят дела и с гардеробом Собчак. Многочисленные поклонники искренне удивляются вкусу и стилю теледивы, поскольку Ксения с равным успехом может как приятно удивить публику своим изысканным стилем, так и поразить несуразным нарядом старой девы, далекой от мира моды.