Миниатюрные монетницы, яркие портмоне и не только: выбираем крутой и модный кошелек

Что хранится в наших сумочках, конечно, тайна под семью замками. Однако, кроме косметички и всяких секретиков, чаще всего на дне можно найти потрепанный кошелек… Пора это менять! С кошельками из нашей подборки ты точно станешь обращаться бережно и будешь их любить. Да и сумку, возможно, приобретешь прозрачную. Не прятать же такую красоту!

Монетницы

Миниатюрные забавные кошелечки-монетницы сегодня абсолютный мастхэв! Их можно использовать и как декоративную «игрушку» для твоей большой сумки, прикрепив за брелок, например, на ручку. И как брелок для мелочи на проезд, закрепляя, к примеру, на шлейку для ремня на джинсах или на карманы курток. Монетницы в форме зверушек, морских обитателей или просто украшенные крутыми рисунками по определению будут поднимать тебе настроение и радовать глаз. Присмотрись к этим, казалось бы, ненужным аксессуарам, и ты точно влюбишься!

Микросумки

Некоторые бренды настолько заигрались в универсальность, что прикрутили к портмоне ремни для запястий и тонкие цепочки, превратив их практически в полноценные клатчи! Такие кошельки будут уместны, например, на светском рауте или свидании. Однако тебе стоит учитывать, что вместительными микросумки точно назвать не получится. Деньги, блеск для губ и телефон (да и то не факт) — это все, что можно будет там уместить.

Кстати, большинство моделей с легкостью помещается в обычных дамских сумочках. И на первый взгляд выглядят они как простые кошельки.

Цветные портмоне

Этим летом в моде яркость! Поэтому, если базовые оттенки кошельков тебе наскучили, самое время обратиться за помощью к насыщенным цветам, броским принтам и логомании. Наши фавориты — кошельки с милыми принтами в нежной цветовой гамме, а также с тропическими рисунками. Такие сразу заряжают летним настроением и будут круто смотреться, например, в фотораскладке вещей для путешествия.

Теперь прятать кошелек от чужих глаз — модное преступление. Обзаведись пластиковым рюкзаком или сумкой и всегда носи яркое портмоне с собой.

Вечная классика

Кошельки без рисунков — вариант для самых консервативных модниц. Если ты считаешь, что этот аксессуар должен быть исключительно функциональным, обрати внимание на качественные модели из натуральной кожи. Проследи за тем, чтобы застежки не хлюпали, молнии не заедали, а все швы были аккуратно прошиты. Тогда твой кошелек пробудет с тобой не один сезон. Впрочем, здесь есть минус: чаще всего именно за брендовую модель придется выложить довольно много денег. Хотя масс-маркет-бренды уже тоже освоили качественное производство — остается лишь поискать!

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Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK