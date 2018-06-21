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Было — стало: как бородатая Кончита Вурст из длинноволосого брюнета превратилась в короткостриженого блондина
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Было — стало: как бородатая Кончита Вурст из длинноволосого брюнета превратилась в короткостриженого блондина 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
29-летний Томас Нойвирт прославился на весь мир, выиграв в 2014 году «Евровидение» в образе бородатой женщины Кончиты Вурст.
Победив на «Евровидении» с песней Rise Like a Phoenix, Томас сделал свою Кончиту одним из самых узнаваемых символов современного шоу-бизнеса: ухоженная угольно-черная борода, волосы как у Ким Кардашьян, длинные накладные ресницы и, конечно же, роскошные платья. Однако в 2018 году Кончита Вурст изменилась.
Сначала поклонники заметили, что Кончита Вурст стала появляться на публике в брюках, а не в платьях, а после артист в одном из интервью поделился желанием чаще представать перед поклонниками в мужской одежде и без макияжа.
А в середине апреля мастер переодеваний признался, что болен ВИЧ — Томас Нойвирт рассказал, что получает лечение от ВИЧ в течение нескольких лет и делает это достоянием публики только из-за шантажа экс-бойфренда.
Вероятно, после таких откровений Томасу уже нечего было терять, и он, решив начать жизнь с чистого листа, избавился и от длинных локонов, и от любимого черного цвета, появившись на Life Ball 2018 в начале июня в образе короткостриженого блондина, в котором трудно узнать былую роковую диву Кончиту Вурст.
Однако любовь к глубоким декольте у молодого человека пока не прошла.
А в каком цвете Кончита Вурст нравится тебе больше?
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Фото:Instagram
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