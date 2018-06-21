Кейт из «Остаться в живых» ходит по улице в прозрачном костюме

Эванджелин Лилли теперь просто не узнать!

Эта актриса, пожалуй, больше всего запомнилась зрителям по образу красотки Кейт Остин из культового сериала «Остаться в живых». Вот уже восемь лет, как эта киноэпопея закончилась, и сейчас Лилли просто не узнать!

2004 год 2018 год А на днях папарацци засняли Эванджелин гуляющей по Нью-Йорку. Небрежно растреапнные волосы, объемная челка, темные очки и — по последней моде — полупрозрачный костюм. Она выглядела совсем не так, как привыкли поклонники.

«Голые» платья уже надоели всем звездам. Теперь каждая знаменитая красавица старается щегольнуть своей фигурой в чем-то оригинальном. Кто-то, как Ратаковски и Кардашьян, примеряет одежду из ПВХ, другие (например, Белла Хадид ) перешли на прозрачные юбки. А Эванджелин выбрала клетчатый полупрозрачный брючный костюм. Причем, если черные шорты под ним сразу бросаются в глаза, то чтобы разглядеть телесного цвета лиф надо очень постараться. Тем не менее, в целом образ получился очень соблазнительным.

Кстати, после грандиозного успеха «Лоста» Лилли прочили блестящую карьеру. Ее снимки украшали обложки многих модных журналов, она становилась лицом известных брендов. Но вот предложений в кино не было. Лилли как будто снова вернулась в модельный мир — к тому, с чего и начинала. Подробнее о таких забытых красавицах читайте здесь.

Зато девушка счастлива в личном жизни: она замужем за ассистентом режиссера сериала «Остаться в живых» и воспитывает сына с дочкой. Впрочем, можно вспомнить и одну ее яркую роль — воительницы-эльфийки Тауриэль в эпопее «Хоббит». А скоро на экраны выйдет очередная часть «Мстителей» с ее участием.

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