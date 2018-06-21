Блестящий выход! Кейт Бланшетт на вечернем шоу в серебряном жакете Saint Laurent

Для появления в студии шоу после премьеры в Лондоне Кейт выбрала очень простой на первый взгляд образ — элегантный черный total look. Однако важной деталью наряда стал расшитый пайетками жакет Saint Laurent. Он разбавил образ и сделал Кейт настоящей звездой вечера.

Кроме того, на шоу появился Орландо Блум, который когда-то играл с Кейт во «Властелине колец». Когда ведущий Джеймс Корден спросил, каким было первое впечатление Блума о Бланшетт, актер сделал неожиданное признание. Он сообщил, что был влюблен в актрису.

"Я был просто помешан на тебе, Кейт, я влюбился по уши. Да, и я просто ходил вокруг по площадке, подглядывая за тобой из-за углов, как какой-то маньяк", — поделился Блум.