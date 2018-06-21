Самая желанная женщина мира исхудала так, что торчат ребра

Новые фото Эмили Ратаковски повергли в шок ее поклонников.

Обладательница титула «Самая желанная женщина планеты-2014», актриса и модель Эмили Ратаковски подтверждает свое звание первой красавицы каждым выходом в свет. Несмотря на то, что соблазнительная британка не так давно вышла замуж, от поклонников у нее, как и прежде, нет отбоя. А саму Эмили статус замужней женщины не останавливает от того, чтобы выкладывать в Instagram провокационные фото и носить очень откровенные наряды.

Правда, на этот раз ее модный образ получился настолько откровенным, что все желающие могли увидеть то, что лучше бы скрыть от посторонних глаз. И нет, это не бюст или ягодицы, а торчащие ребра и нереально худые ноги модели.

Узкий топ с открытыми плечами и короткая джинсовая юбка-трапеция почти не скрывали тело Ратаковски. Честно говоря, смотрелось оно совсем не так аппетитно, как на ее обычных фотосессиях в Instagram — кожа да кости!

Кстати, буквально месяц назад папарацци «поймали» модель на утренней прогулке. И тогда ее неретушированные фото произвели совершенно обратное впечатление. Во-первых, на ее не таких уж стройных бедрах отчетливо были видны «ушки». Да и ноги казались не такими бесконечно длинными, как на постановочных фото. А еще раньше модель опубликовала снимок в Instagram, где она загорает абсолютно голая. Подписчики присмотрелись к ягодицам и ногам Эмили, и заметили, что они выглядят не слишком-то накачанными, а ляжки будто бы увеличились в объеме.

Видимо, девушка решила взять себя в руки и все-таки прийти в форму. Но, кажется, перестаралась. Конечно, ее силе воли можно только позавидовать. Тем не менее, теперь хочется верить, что Эмили все же немного поправится, чтобы ее формы стали просто совершенными.

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