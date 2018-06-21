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Raf Simons представили новую рекламную кампанию
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Raf Simons представили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Над съемкой работал фотограф Вилли Вандерперре, давно сотрудничающий с Рафом Симонсом, основателем и креативным директором бренда. Стилистом выступил Оливье Риццо. Главным героем кампейна стал бельгийский манекенщик Лука Лемер.
Отправной точкой в работе на кампанией послужил показ Raf Simons, осень-зима 2018/19, прошедший в минувшем феврале в Нью-Йорке. Тогда собравшиеся на шоу гости обнаружили подиум, оформленный в стиле голландских натюрмортов XVII века. Модели на показе ходили между букетами цветов и трав, открытыми бутылками вина, тарелками с фруктами, хлебом и бельгийскими вафлями. Еще одним референсом, использованным Рафом Симонсом, стала лента «Я Кристина» американо-немецкого режиссера Ули Эделя. Снятый по мотивам одноименного автобиографичного романа фильм повествует о жизни юных наркоманов. Кадры из него с портретами главных героев дизайнер в качестве красочных принтов перенес на футболки и рубашки из новой коллекции.
Представленные снимки выполнены в той же эстетике, что и показ. Выполненные в виде мрачноватых коллажей, они состоят из двух кадров — цветочных композиций, пластиковых пакетиков, бумажных «косяков и скрученных долларовых банкнот и Лукой, одетым в вещи из сезона осень-зима 2018/19.
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