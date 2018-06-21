Женственность и легкость: Джиджи Хадид в идеальном летнем платье

Совсем недавно стало известно, что Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе. Свой романтичный настрой модель доказывает соответствующими нарядами. На днях папарацци поймали ее в Нью-Йорке, когда она направлялась на встречу с друзьями.

Джиджи была одета в струящееся платье-рубашку с цветочным принтом, которое дополнила широким бежевым ремнем. Коричневые мюли, голубая мини-сумка и темные солнцезащитные очки идеально завершили образ. Волосы модель предпочла оставить распущенными. Получился идеальный образ для лета и свиданий.

Напомним, что Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались в марте этого года. Оба очень переживали по этому поводу и в конце концов уже через месяц их застукали за поцелуями. А спустя некоторое время Джиджи подтвердила воссоединение с музыкантом, выложив в Stories их совместное фото.