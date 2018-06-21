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Что это за насекомое?
7dach.ru
47 минут назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Что это за насекомое, ведёт себя как шмель? Только значительно крупнее, чёрного цвета с синеватым отливом. Не агресивен.
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