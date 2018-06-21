От сортира до подиума: В США показали платья из туалетной бумаги

В Нью-Йорке состоялся показ свадебных платьев, изготовленных из туалетной бумаги, передает телеканал «МИР 24»

Мероприятие 14 лет подряд проводит самый популярный магазин подвенечных платьев Америки. Организаторы выбрали для показа 10 лучших нарядов из полутора тысяч заявленных.

Бумага, скотч, клей и нитки — это все, что могли использовать авторы шедевров. Жюри оценивало платья по оригинальности, красоте и мастерству исполнения. Главный приз — 10 тысяч долларов — достался дизайнеру Роналдо Крузу. Победил он впервые, хотя участвует в конкурсе в пятый раз.

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