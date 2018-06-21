Яна Рудковская в «зефирном» платье, Манижа и другие звезды на вечеринке 

Вчера в бутике AIZEL прошла вечеринка, посвященная выпуску часов CHANEL Code Coco. Первыми с модной новинкой ознакомились звезды. Среди присутствующих были Яна Рудковская, Тимати и Анастасия Волконская-Решетова, Тата Бондарчук, Манижа, Егор Крид и другие знаменитости.
Яна Рудковская как всегда выбрала для светского выхода праздничный наряд. В тот вечер на продюсере было белое мини-платье, похожее на зефир, черные босоножки и сумочка в виде жемчужины. Надежда Сысоева отдала предпочтение ярким цветам и пришла на мероприятие в красном платье, а Наталья Рудова не стала изменять своему кэжуал-стилю — актриса позировала перед камерами в джинсовых шортах и футболке.
Манижа
Надежда Сысоева
Наталья Рудова
Наталья Рудова
Расим и Алла Акперовы
Тата Бондарчук и Елизавета Мамиашвили
Тимати и Егор Крид
Эвелина Хромченко
Юлия Шарапова
Яна Рудковская
Яна Рудковская
Ясмина Муратович