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ASOS отказывается от одежды из натуральных тканей
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ASOS отказывается от одежды из натуральных тканей 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Еще одна победа для защитников животных: онлайн-ритейлер Asos в обновленном документе о своей политике этичного отношения к животным обязался больше не продавать продукцию, в которых используется шелк, перья, пух, кашемир, мохер, кости, ракушки и зубы.
Обновления вступают в силу немедленно, чтобы полностью освободить онлайн-магазин от натуральной продукции к концу января 2019 года.
Asos твердо считает, что страдания животных ради производства модной одежды и косметики недопустимы. Ни одно животное не должно быть убито ради создания каких-либо товаров, продающихся на Asos.
— официальная политика компании Ранее компания уже запретила использование меха, экзотической кожи, ангорской шерсти и кроличьего пуха. В то же время, в их политике указано, что кожа, шерсть и натуральный ворс должны быть получены в качестве побочного продукта мясной промышленности. Изменения затрагивают все площадки компании, в том числе и ее российское представительство.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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