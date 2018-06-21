Самые модные аксессуары лета 2018

Необычные сумки

1. Сумка TIBA + MARL, цена: от 4 377 руб. ; 2. Сумка Prada, цена: от 62 000 руб.

В первую очередь стоит присмотреться к таким вариантам, которые уже успели полюбиться модникам. Среди них незаменимая в хозяйстве авоська, прозрачная сумка из пластика, поясная сумка, прозванная кондукторской, и модель, повторяющая дизайн shopping bags из «Икеи» — каждый вариант достоин внимания, а умелое использование таких аксессуаров поможет воссоздать стритстайл-образы.

Жемчужные украшения

1. Серьги Eshvi, цена: от 8 753 руб. ; 2. Чокер Fendi, цена: от 18 800 руб.

Заколки для волос, кольца, каффы или классические серьги, изящные колье — всевозможные аксессуары в этом сезоне щедро украшены россыпью жемчуга. Отличный способ включить эту тенденцию в аутфит — носить жемчужные серьги в комплекте с летним комбинезоном или даже с худи и плиссированной юбкой.

Истинные ценители жемчужных украшений оценят золотое кольцо с крупным жемчугом, обрамленным россыпью бриллиантов от салона «РИНГО», а также изящные серьги с белым жемчугом и бриллинтами от TULUPOV. Украшения соединили в себе минимализм и роскошь, они призваны олицетворять безупречный вкус своей обладательницы.

Кольцо «РИНГО», золото, жемчуг, бриллианты,

цена: от 401 000 руб., заказать: +7 (343) 359-60-77 Серьги TULUPOV, золото, жемчуг, бриллианты,

заказать: +7 (343) 215-68-80 Обувь пастельных оттенков

1. Сандалии Zara, цена: от 1 999 руб. ; 2. Босоножки Maryam Nassir Zadeh, цена: от 36 861 руб.

Если к пляжным шлепанцам или экзотическим эспадрильям сердце не лежит, то самое время присмотреться к другой трендовой летней обуви: босоножкам, сандалиям, мюли, выполненным в сдержанной палитре. Лавандовый, персиковый, бежевый, лимонный или малиновый — нежные оттенки точно порадуют глаз в жаркий день.

Пластиковые аксессуары

1. Сумка Heron Preston x Off-White, цена: от 68 800 руб. ; 2. Туфли Casadei, цена: от 54 105 руб.

В списке самых модных аксессуаров лета 2018 года благодаря Alexander Wang и Chanel числится прозрачный пластик, из которого делают буквально все: сумки, головные уборы, обувь и даже одежду. В дождливый летний день пригодится пластиковая панамка или пара непромокаемых туфель. Как ни странно, сочетать прозрачные аксессуары достаточно просто — пластиковые детали лучше всего включать в минималистичные образы, например, состоящие из шортиков и футболки или платьев с неброским принтом.

Узкие очки

1. Очки Dries Van Noten x Linda Farrow, цена: от 24 800 руб. ; 2. Очки Le Specs, цена: от 5 600 руб.

Невозможно не обратить внимание на суперузкие очки, которые пользуются популярностью у таких влиятельных модных персон, как Белла Хадид , Рианна и Кендалл Дженнер . Элегантный тренд, вернувшийся из 90-х, доказывает нам, что ему не только место в шпионских фильмах вроде «Матрицы». Носим узкие очки со всем — от бунтарских аутфитов из рваных джинсов с футболкой до милых легких платьев из тюля.

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