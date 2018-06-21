«Какой корсет, какой прованс»: Вера Брежнева стала леди в конюшне

Известная певица Вера Брежнева в широкополой шляпе и белоснежном платье в пол с энтузиазмом позировала на камеру в конюшне, стоя в окружении деревянных балок и сена. Ее образ восхитил почитателей, которые отметили, что звезда выглядит на удивление элегантно и утонченно.

Популярная артистка Вера Брежнева приняла участие в тематической фотосессии, отправившись в романтический прованс. Белоснежный наряд, туго стянутый корсетом на талии, широкополая шляпа, нюдовый макияж — певица с успехом воплотила в жизнь образ прелестной девушки, которая, казалось, только-только сошла со страниц исторических романов.

Антураж фотосессии также приятно порадовал глаз почитателей. Вместо лоска и блеска царских покоев Вера выбрала стог сена и деревянные балки конюшни, став тем самым ближе к простому народу. Очарованные поклонники принялись наперебой восторгаться певицей, неистово заверяя ее в своей вечной любви и на все лады превознося ее красоту. «Как женственно и романтично!» «Буду банальной, наверное!.. Но, Вера, Вы нереальная красавица!» «Какая же вы восхитительная! Просто приятно на вас смотреть. Желаю вам оставаться всегда такой же прекрасной» «Какой корсет, какой прованс. Фотографии — загляденье» «Шикарно! Русская Скарлетт Охара» «Этот образ и фотографии останутся в истории»

Также публика отметила, что данный образ куда больше идет Вере, во многом благодаря простому и изысканному платью. В памяти почитателей еще весьма свеж вычурный вечерний наряд Брежневой, в помпезной красоте которого его хозяйка буквально потерялась.