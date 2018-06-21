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Марка недели: Galina Podzolko
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Марка недели: Galina Podzolko 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В женственных платьях и костюмах Galina Podzolko можно увидеть Сати Казанову, Елену Летучую, Анну Седокову, Надежду Сысоеву и других звезд. О том, как основательница омского бренда переехала в Москву три года назад и покорила светских модниц Москвы, Галина рассказала PEOPLETALK.
Звезды в Galina Podzolko
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О Галине
Галина родилась, как и Дима Билан (36), в городе Прохладном (Кабардино-Балкария). Потом семья (папа — строитель, а мама — заведующая детским садом) переехала в Нижневартовск. После окончания школы Подзолко поступила в Омский институт сервиса на дизайнера. А после университета Галина с подругой почти сразу организовали свое дело: стали заниматься трикотажными изделиями. После бренда Legali`z (он закрылся в 2014-м) Галя основала Galina Podzolko и переехала в Москву.
Все о бренде
Визитная карточка марки — платья. Романтичные и сексуальные, хлопковые и в стразах — у Подзолко найдутся наряды на любой случай. Кроме того, Галя мастерски шьет брючные костюмы, говорит, ее героиня много путешествует, а потому вещи легко комбинируются между собой, а некоторые даже не мнутся.
Где купить и сколько стоит
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Одежду Galina Podzolko можно купить на dressone.ru, на сайте и в магазинах Bosco и, конечно, в шоу-руме, который находится в высотке на Баррикадной (Кудринская площадь, д.1). Стоимость одежды начинается от 20 тысяч рублей.
Сайт: galinapodzolko.com  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/marka-nedeli-galina-podzolko/
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