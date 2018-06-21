Как сочетать штаны и обувь, чтобы не выглядеть глупо

Штаны и обувь — об это сочетание сломано множество копий и до сих пор универсального правила, регулирующего этот вопрос. Многие привыкли думать, что любая обувь и любые штаны универсальны и сочетаются друг с другом без всяких оговорок — однако на самом деле, это далеко не так. Наши наблюдения помогут разобраться в вопросе. Джинсы

Джинсы по умолчанию являются самым популярным предметом одежды. Они настолько универсальны, что с ними можно носить самую разную обувь — от белых кед до почти классических брогов или монков. Джинсы исторически были рабочей одеждой — именно поэтому сегодня многие предпочитают носить их с тяжелыми и грубыми рабочими ботинками. Такое сочетание смотрится очень уместно, но только в том случае, если речь идет о классических джинсах из сырого денима. Остальные вариации на тему джинсов требуют подбора другой обуви — тут все зависит от цвета и кроя. Узкие скинни-джинсы будут отлично смотреться с лакированными ботинками-челси, а мешковатые джинсы в стиле Канье Уэста лучше всего сочетать с объемными кроссовками. Костюм

Десять лет назад единственным выбором обуви для костюма оставались строгие туфли-оксфорды. Затем дизайнеры пустили в ход креативность и вместе с костюмом начали носить самую разную обувь — от сапог до беговых кроссовок. Сегодня общественное мнение вполне стерпит ваш выбор, сделанный в пользу минималистических белых кроссовок вроде Adidas Stan Smith. Они смогут вписаться даже в самый строгий комплект, приятно разбавив его своим присутствием. Чиносы

Опрятные брюки заслуживают опрятной обуви. Летом к чиносам идеально подходит обувь для палубы, зимой же лучше отдать предпочтение качественным ботинкам из кожи, скроенным по классическим лекалам. Хайкеры и рабочие ботинки — лучший вариант для сочетания с чиносами в холодное время года. Такие ботинки будут отлично сочетаться с паркой классического кроя, а современности силуэту добавят подкатанные на один оборот штанины, демонстрирующие пару толстых шерстяных носков. Тренировочные штаны

Пожалуй, главным подарком модникам от бездушной машины стиля стали тренировочные штаны — удобные и доступные, они зарекомендовали себя настолько универсальным предметом одежды, что некоторые носят их даже с классическим блейзером и ботинками-чукка. Спортивное прошлое тренировочных штанов не должно вводить вас в заблуждение — сегодня нормы стиля позволяют носить их как с кроссовками, так и с ботинками-чукка, первоначально созданными для игры в конное поло. Смокинг

Смокинг — особый подвид строго костюма, отличить который можно по характерному отливу воротника, пошитого из атласной ткани. В качестве обуви для смокинга правила стиля предусматривают только один вариант — строгие черные лакированные туфли. Все остальные варианты тут неуместны — таковы правила игры. Шорты

Шорты не рекомендуется носить с башмаками и высокими ботинками, только если вы не отправляетесь в поход в горы. Идеальный вариант обуви для носки вместе с шортами — кеды, кроссовки, эспадрильи и палубная обувь. Носки с шортами следует носить максимально низкие, чтобы они, ни в коем случае не закрывали щиколотку.