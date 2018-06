Syoss TrendWatch: найти тренды в модных столицах мира

Новая рекламная кампания бренда продукции для волос Syoss с российскими блогерами в Токио. В проекте приняли участие: ведущая «Орёл и Решка шопинг!», Мария Ивакова , DJ и модель Карина Истомина , фотограф Александра Буримова.

Уже второй год бренд Syoss (Henkel) в рамках проекта TrendWatch отправляется в модные столицы мира вместе с прекрасными бьюти-посланницами на поиски трендов укладок и свежих образов. На этот раз совместно с командой агентства Affect и продакшном Cult бренд полетел в Токио. За создание креативной концепции, работу с блогерами, реализацию проекта отвечает агентство Affect. Съемка видеороликов — Cult.

Елена Бочкова, старший бренд-менеджер Syoss:

Целью проекта является укрепление имиджа Syoss как бренда — транслятора трендов. Бренда, который в курсе всех последних тенденций в укладках, окрашивании и уходе за волосами. Нам было важно немного отойти от строгого салонного имиджа, сместив фокус на стритстайл, ведь именно там в наши дни о зарождаются многие тренды, которые потом мы видим на подиумах и красных дорожках.

Мы тщательно подошли к выбору наших посланниц, это должны были быть девушки, которые являются не просто блогерами, а экспертами в том, чем они занимаются.

Почему выбор пал на Токио? Япония — это столица моды, новых технологий и трендов в сочетании с мощным культурной наследием. Токио выглядит модным не только на своих улицах, но и наполняет весь мир своим уникальным стилем — ярким, оригинальным и слегка эпатажным. Важной частью образов жителей мегаполиса являются укладка и макияж, которые тоже отличаются красками, обилием деталей и смешением стилей.

Идея TrendWatch 2018

Весной три девушки-блогера получили от Syoss приглашение отправиться в Японию на поиски трендов и вдохновения. Среди многообразия районов Токио, были выделены три района, каждый из которых прекрасно раскрывал стиль и характер бьюти-посланниц бренда. На протяжении всей поездки героини делились впечатлениями в своих соцсетях.

Девушки вдохновились районами города и стилем его жителей. Каждая из них нашла ту самую трендовую укладку, которую ей воплотил стилист с помощью средств Syoss.

По материалам путешествия героинь в Токио, было снято имиджевое видео Syoss:

Также для каждой участницы сняты индивидуальные видео, в которых они делятся своими эмоциями и впечатлениями о городе и стиле его жителей. Все видео выдержаны в стилистике бренда: лаконичность, спокойные цвета и стильные черно-белые оттенки.

Видеоистория каждой участницы

Район Харадзюку для Карины Истоминой — флуоресцентный стритстайл район, где авангардный уличный стиль японских модников соседствует с последними новинками подиумов:

В середине апреля мы с командой @syoss ездили в Токио искать новые тренды?Часами гуляли по моему любимому Харадзюку, люди выглядят очень клево, поэтому где если не там снимать подобный проект. Вот результат нашей работы. Пучок мне так понравился, что я подобным образом зачесывала волосы еще недели две подряд? Мы молодцы. Всем спасибо? #trendwatch #getsyossed

A post shared by Karina Istomina (@diamond_april) on Jun 9, 2018 at 2:44am PDT Район Гиндза для Марии Иваковой — известен своим первоклассным шопингом, экстравагантными арт-галереями, бутиками известных токийских дизайнеров и идеально одетой публикой:

Наконец-то могу показать вам кадры нашей поездки со @syoss. Для меня #Япония — это страна, куда хочется возвращаться снова и снова. Одна даёт вдохновение на год вперёд. Мой взгляд постоянно цепляли удивительные контрасты — строгая геометрия, выверенность линий, высокий уровень технологий с одной стороны, и обилие «мимимишности», нежности и инфантильности самих японцев с другой. В этом миксе противоположностей и есть особенность Японии. Когда мы были в Токио, я прошла пешком много километров: изучала улицы, рассматривала людей, архитектуру и стиль. С некоторыми японцами удалось наладить контакт и очень мило пообщаться. Много вопросов было про стиль, который выделяет японок среди всех азиатских девушек своей элегантностью. Вы могли заметить, что я не удержалась и примерила на себе один из распространенных трендов — японский пучок. На мой взгляд, он очень даже гармонично смотрится с моей славянской внешностью. Спасибо @syoss за возможность воплотить это в жизнь и в целом за эту потрясающую поездку! Спасибо моим прекрасным @diamond_april и @burimova за компанию. Надеюсь, я увижусь с Токио совсем скоро! #trendwatch #getsyossed #tokyo

A post shared by Maria Ivakova (@maria_ivakova) on Jun 9, 2018 at 3:27am PDT Для Александры Буримовой — Cибуя— это район известный, в первую очередь, знаменитым перекрестком Shibuya Crossing. Район, в котором быстрый ритм жизни, сочетается со спокойными уголками, в которых можно укрыться от суеты города и найти уединение:?Апрель был прекрасным и романтичным — мы вместе с проектом Syoss Trendwatch летали в Токио, чтобы найти то, что придётся по душе и совпадёт со стилем каждой. И мы с девочками @diamond_april и @maria_ivakova нашли, что искали, — свои тренды. У каждой был свой маршрут для поиска: я обошла почти весь район Сибуя с космическими зданиями, которые соседствуют с невероятной красоты зеленью, садами и закрытыми парками, местными кафе с лучшем в мире раменом, и познакомилась с большим количеством донельзя стильных ребят. Спасибо @Syoss, для меня эта поездка стала большим открытием и вдохновением, и я обязательно вернусь в Японию снова! #trendwatch #getsyossed

A post shared by Alexandra Burimova (@burimova) on Jun 7, 2018 at 5:29am PDT Мария Чаклина, Creative Group Head Affect:

«Мы знаем, что на выездных съемках нужно быть готовыми ко всему: ранние подъемы, утверждение локаций на ходу и уж точно никакой «Киноеды». Как выяснилось, нужно быть готовыми даже к легкому урагану в день прилета.

В этой поездке наша команда работала в режиме постоянной синергии. Удивительно, как 20 км совместного скаутинга в день сближают людей. В таких условиях роли действительно немного смещаются: интересно наблюдать, как аккаунт-менеджер бежит с клиентом в магазин за белой футболкой, пока оператор с местным продюсером на японском пробивают разрешение на съемку в магазине виниловых пластинок, который понравился блогеру. И вот на тебе выставляют свет в кадре, а ты дописываешь вопросы для записи ГЗК, и понимаешь, что таким составом вы можете сделать все, что угодно".

