Неделя мужской моды в Милане: главные итоги показов

Ermenegildo Zegna

Алессандро Сартори открыл «ярмарку тщеславия» Миланской недели моды показом, основной посыл которого был понятен без слов: отход от классических канонов в сторону стритвира и эстетики athleisure. Первая нашла свое отражение в oversized пуловерах с гордой надписью Ermenegildo Zegna Couture; вторая — в бросающихся в глаза парках канареечного цвета и, конечно, главном атрибуте современного поколения — кроссовках. Приглушенные цвета образов, доминирующими из которых можно назвать голубой, бежевый и темно-зеленый, как будто свидетельствуют о первых нерешительных шагах мистера Сартори в сторону отхода от привычной формы и наполнения бренда новым — таким еще незнакомым — содержанием. Дизайнер выбирает полюбившиеся принты, смешивая в одном образе клетку и полоску, как бы невзначай заигрывая с психоделическими принтами. Особое внимание заслуживают аксессуары, где пальму первенства Сартори отдает сумкам: большим и маленьким, тоутам и пластиковым, похожим на чехлы от пледа. Думаем, поколение Y одобрит весенне-летнюю коллекцию. Только, что вот скажут поклонники Ermenegildo Zegna, привыкшие к более строгим образам?

Dolce & Gabbana

Доменико Дольче и Стефано Габбана не гонятся за трендами: они сами создают их, каждый раз заново переосмысливая свою историю. На этот раз итальянский дуэт дизайнеров озадачился одной из главных проблем современности — разнообразием: и скажем, честно, справились с задачей на все 100. «Мода может говорить со всеми вне зависимости от расы, этнической принадлежности или возраста», — вторят своим образам дизайнеры и выпускают на подиум звездный десант семейных пар и успешных моделей 90-х. Что же касается одежды, то здесь все как всегда: идеальный тэйлоринг, богатая отделка, барочные принты и игра на контрастах. Дополним вышеперечисленное неудержимой фантазией и итальянским шиком, и на выходе получим этакий микс идеальных носибельных трендов на весну-лето следующего года.

Versace

Донателла Версаче раз за разом ищет способы порадовать поклонников бренда своими творениями, выставляя на суд зрителей то неприкрытую сексуальность, то кричащие принты, то чересчур уж смелые сочетания. Поэтому мужская весенне-летняя коллекция оставляет после просмотра такой длинный-предлинный шлейф недоразумения: «Что случилось с Versace?» Такой, мягко сказать, необычной, мы марку ещё не видели: базовые неброские цвета (серый, белый и темно-синий в фаворе), расслабленный крой и практически полное отсутствие аксессуаров — по словам дизайнера, она хочет говорить на языке миллениалов, для которых важно быть понятыми, нежели просто услышанными. Правда, нашлось место в коллекции и излюбленным приемам Versace: так, разноцветный питон, сетка (правда надетая не на голое тело) и, конечно, логомания заняли почетное место в ряду образов, нарушая своей пестротой монохромную композицию. Что ж, уже видим, как поклонники марки по всему миру выстраиваются в очереди в бутики за новой коллекцией, а Донателла с самоуверенной ухмылкой потирает ладони, приговаривая: «Славная вышла шалость».

Isabel Benenato

Согласитесь, в модном мире, где каждое шоу изначально тяготеет к цирковому представлению, а созданным лукам позавидовал бы любой карнавал, представить коллекцию, выполненную в черно-белой гамме, — априори обреченный на успех коммерческий ход. Лаконичный дизайн, расслабленный силуэт, полное отсутствие аксессуаров и единая черно-белая стилистика, лишь изредка нарушаемая вбросами серого и желтого цветов. Изабель Бененато остро почувствовала, что мода устала от каламбура цвета и постоянной игры под названием «Кто кого переплюнет». И да, если и говорить о моде будущего, то пусть она будет именно такой — минималистично притягательной — модой от Isabel Benenato.

Prada

Коллекция Prada SS 2019 стала своеобразным продолжением майского круизного шоу. Много цвета, странные (любимые — уродливые) принты, многослойность, неприлично короткие шорты и шапки-ушанки, которые иногда больше напоминали восточные тюрбаны, нежели знаменитые головные уборы из России прошлых столетий. Миучча до сих пор играет по старым правилам и строит новую Вселенную на основе прошедших эпох. «Новая Prada будет элегантной и по-новому молодой», — прокомментировала дизайнер образы новой коллекции. Только интересно, сколько же еще тайников с прошлым придется открыть Миуччи, чтобы снова и снова находить вдохновение для новых коллекций?

Giorgio Armani

Giorgio Armani — идеальный вариант того, что в современном мире принято называть smart casual. Хотя, если подумать, Giorgio Armani уже давно перешагнул рамки этого самого пресловутого smart, вступив в новую фазу — luxury. Судите сами: идеальная посадка, минималистичный дизайн, натуральные материалы и удивительные по мягкости цвета — секреты просты, и маэстро Джорджо Армани раз за разом использует их, твердо придерживаясь выработанной концепции. Широкие штанины непременно сочетаем с трикотажем, дополняем образы кожаным пиджаком и не забываем о жилетках — с ними любой look выглядит свежо и непринужденно. В качестве аксессуаров Армани предлагает небрежно повязывать шейный платок и отдавать предпочтение массивным круглым оправам и огромным сумкам. И кто теперь рискнет сказать, что Giorgio Armani — скучно? Мы точно этого сделать не посмеем. А вы?

Закончившаяся Неделя мужской моды в Милане еще раз подтвердила опасения модных критиков и редакторов, что мода стоит на пороге изменений — глобальных и неизбежных. Пока же на поле битвы сосуществуют традиционный шик и развивающийся с бешеной скоростью стритвир. И, может из опасений, может, боясь сделать шаги в сторону изменений, многие из домов вдруг отдали пальму первенства именно классике, переосмыслив ее для современного поколения, которое и определяет всю текущую ситуацию в модном мире.