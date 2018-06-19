Меган Маркл вновь надела свои свадебные туфли

На этих выходных Герцогиня Сассекская Меган Маркл и Принц Гарри посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхаус.

Для торжества Меган отдала предпочтение бело-синему платью Oscar de la Renta и, как того и предполагает типичный наряд на королевскую свадьбу, она дополнила свой образ маленькой шляпкой и клатчем. Но самое интересное было на ногах Герцонини. Ведь она вновь надела туфли Aquazzura, которые были на ней в день собственной свадьбы.

Судя по всему, Меган решила последовать доброму примеру Кейт Миддлтон и Королевы Елизаветы II и тоже встать в, скажем так, круги защитников природы, выбирая на выходы одни и те же вещи несколько раз.

Принц и Герцогиня на собственной свадьбеПринц и Герцогиня на свадьбе Сесилии Роуз