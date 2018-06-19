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Меган Маркл вновь надела свои свадебные туфли
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Меган Маркл вновь надела свои свадебные туфли 

FashionTime 19 июня 2018
Фото: FashionTime
На этих выходных Герцогиня Сассекская Меган Маркл и Принц Гарри посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхаус.
Для торжества Меган отдала предпочтение бело-синему платью Oscar de la Renta и, как того и предполагает типичный наряд на королевскую свадьбу, она дополнила свой образ маленькой шляпкой и клатчем. Но самое интересное было на ногах Герцонини. Ведь она вновь надела туфли Aquazzura, которые были на ней в день собственной свадьбы.
Судя по всему, Меган решила последовать доброму примеру Кейт Миддлтон и Королевы Елизаветы II и тоже встать в, скажем так, круги защитников природы, выбирая на выходы одни и те же вещи несколько раз.
Принц и Герцогиня на собственной свадьбеПринц и Герцогиня на свадьбе Сесилии Роуз
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