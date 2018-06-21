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TAG Heuer представил модель часов Formula 1 Edition Spéciale Gulf
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TAG Heuer представил модель часов Formula 1 Edition Spéciale Gulf 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Две флагманские модели коллекции TAG Heuer выполнены в легендарных цветах компании Gulf: синяя и оранжевая полосы на циферблате напоминают о происхождении. Часы идеально подходят для автоспорта: они полностью изготовлены из стали, а малый счётчик определяет время с точностью до десятых долей секунды. Модель дополнена ремешком из кожи синего цвета с оранжевой отстрочкой. Фото: TAG Heuer На обороте пятидесяти экземпляров модели Monaco Gulf нанесена эмблема годовщины Gulf и номер изделия XX/50. За несколько дней до юбилейной гонки бренд пригласил в Монако нескольких гостей на эксклюзивную коктейльную вечеринку. Все желающие получили возможность проехать по трассе Вар в городе Ле-Люк за рулём копии модели Ford GT 40, одержавшей первую победу в гоночной серии «24 часа Ле-Мана» 50 лет назад. Статьи по теме TAG Heuer станет партнёром электровелогонки Giro E TAG Heuer перевыпустил легендарный автомобильный хронограф Carrera Heuer Certina представила новые часы DS Action Diver Sea Turtle Conservancy Special Edition Швейцарская часовая марка Breitling и IRONSTAR объявили о начале сотрудничества
Запись «TAG Heuer представил модель часов Formula 1 Edition Spéciale Gulf» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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