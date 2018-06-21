С чем носить юбку плиссе: 9 эффектных вариантов

Плиссированная юбка — это, как принято говорить в модных кругах, настоящий must have, то есть вещь, которая непременно должна быть в вашем гардеробе. Вы никогда не пожалеете о подобном приобретении, потому что юбка плиссе предлагает такое же разнообразие образов, как и обычная юбка, но с дополнительными бонусами!

Одним из них, например, можно смело назвать стройнящий и вытягивающий силуэт эффект, который возникает благодаря естественным вертикальным полоскам плиссировки.

1. Юбка плиссе + футболка

Самый простой из всех возможных вариантов. Практически любая футболка, от базовой до принтованной, от облегающей до свободной, будет прекрасно смотреться с плиссированными юбками. Образ получится неформальным, поэтому вы легко можете дополнить его как балетками, так и кроссовками.

2. Юбка плиссе + топ в бельевом стиле

Более изысканный вариант, ведь такой топ, например, из шелка смотрится деликатно и женственно. Если на улице достаточно прохладно, дополните комплект изысканным жакетом.

3. Юбка плиссе + джинсовая рубашка

Это не самый распространенный тандем, но согласитесь, что-то в нем определенно есть! При этом рубашку можно как заправить в юбку, так и завязать узлом поверх.

4. Юбка плиссе + водолазка

Водолазка, особенно черная, обладает способностью стройнить свою владелицу, придавая вам очарование в духе стиле Одри Хепберн . В таком комплекте вы будете выглядеть выше и изящнее.

5. Юбка плиссе + блузка

Стильный образ, который может быть как праздничным, так и офисным в зависимости от кроя блузки. Например, в сочетании с классической блузкой-рубашкой плиссированная юбка составит идеальный повседневный комплект для работы.

6. Юбка плиссе + свитер

Прекрасное решение на осень или даже для прохладного летнего вечера. Сочетание плиссировки и фактуры вязаного свитера делает образ самодостаточным и эффектным.

7. Юбка плиссе + кружевной топ Такой комплект может быть не просто праздничным, а даже свадебным, если подобрать соответствующую цветовую гамму и аксессуары!

8. Юбка плиссе + свободный джемпер

Еще одно сочетание, в котором вы точно не замерзнете. Свободный джемпер или даже в стиле оверсайз придает образу артистичную богемную нотку, а при желании вы можете дополнить комплект ремешком, чтобы сделать его более структурированным.

9. Юбка плиссе + укороченный топ Если вы ничего не имеете против кроп-топов, такой комплект определенно войдет в список ваших любимых летних образов. В зависимости от аранжировки он может быть как вечерним, так и отпускным.