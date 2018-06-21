Неудачный эксперимент с цветом: Дакота Джонсон испугала бледностью 

Дакота Джонсон Фото: MJT/AdMedia/globallookpress.com Роман Дакоты с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу, солистом группы ColdPlay Крисом Мартином в самом разгаре. Недавно парочку заметили на свидании в Калифорнии: 28-летняя звезда «50 оттенков серого» и 41-летний музыкант целовались у всех на виду в кафе, словно влюбленные подростки. Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Дакота выбрала платье из бархата и серебристые босоножки. Бархат продолжает лидировать среди модниц, он делает образ более богатым, но не в этот раз. Нежный лимонный цвет слился с хозяйкой и обезличил ее. Дакоте однозначно не стоит экспериментировать с таким цветом. Со своим нежным макияжем она выглядит бледной. Блеск бархата лишь усложняет восприятие.