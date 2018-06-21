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Неудачный эксперимент с цветом: Дакота Джонсон испугала бледностью
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Неудачный эксперимент с цветом: Дакота Джонсон испугала бледностью 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дакота Джонсон Фото: MJT/AdMedia/globallookpress.com  Роман Дакоты с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу, солистом группы ColdPlay Крисом Мартином в самом разгаре. Недавно парочку заметили на свидании в Калифорнии: 28-летняя звезда «50 оттенков серого» и 41-летний музыкант целовались у всех на виду в кафе, словно влюбленные подростки. Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Дакота выбрала платье из бархата и серебристые босоножки. Бархат продолжает лидировать среди модниц, он делает образ более богатым, но не в этот раз. Нежный лимонный цвет слился с хозяйкой и обезличил ее. Дакоте однозначно не стоит экспериментировать с таким цветом. Со своим нежным макияжем она выглядит бледной. Блеск бархата лишь усложняет восприятие.
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