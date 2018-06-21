Неудачный эксперимент с цветом: Дакота Джонсон испугала бледностью

Эксперт по моде Ася Рязанкина*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Дакота выбрала платье из бархата и серебристые босоножки. Бархат продолжает лидировать среди модниц, он делает образ более богатым, но не в этот раз. Нежный лимонный цвет слился с хозяйкой и обезличил ее. Дакоте однозначно не стоит экспериментировать с таким цветом. Со своим нежным макияжем она выглядит бледной. Блеск бархата лишь усложняет восприятие.