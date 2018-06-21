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Новая форма «Челси» будет желтого цвета: опубликовано фото
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Новая форма «Челси» будет желтого цвета: опубликовано фото 

Soccer News 1 час назад
В сети появились фотографии выездной формы «Челси», сообщает Footyheadlines.
Экипировка лондонского клуба в гостевых матчах будет полностью желтого цвета с синими воротником и логотипами спонсором.
В продаже форма появится в июле.
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