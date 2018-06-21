Новая форма «Челси» будет желтого цвета: опубликовано фото

В сети появились фотографии выездной формы «Челси», сообщает Footyheadlines.

Экипировка лондонского клуба в гостевых матчах будет полностью желтого цвета с синими воротником и логотипами спонсором.

В продаже форма появится в июле.