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Как выглядит первая коллекция бренда Татьяны Парфеновой и Дианы Вишневой?
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Как выглядит первая коллекция бренда Татьяны Парфеновой и Дианы Вишневой? 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Дизайнер и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Парфенова запустила совместный бренд с прима-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой. Как написала Татьяна Валентиновна в своем «фейсбуке», они создали одежду для репетиций и жизни, которая через неделю будет представлена в магазине «Тело и Душа» на Новой Голландии.
В первую коллекцию вошли боди в бежевом и черном цветах, леггинсы, принимающие форму тела, легкая юбка из хлопка, спортивный костюм с шелковыми лампасами, дутый жилет и минималистичные повседневные платья. Здесь нет любимой Татьяной Валентиновной вышивки, прозрачных тканей и эфирных силуэтов, зато все вещи позволяют телу дышать и обеспечивают полную свободу движений — протестировано балеринами. Помимо открытия магазина, «Тело и Душа» запустит онлайн-продажи. Сейчас у бренда есть только Instagram, где можно посмотреть все детали коллекции — например, продуманные вместительные карманы или кропотливо вышитые на груди пуанты.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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