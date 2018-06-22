Как выглядит первая коллекция бренда Татьяны Парфеновой и Дианы Вишневой?

Дизайнер и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Парфенова запустила совместный бренд с прима-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой . Как написала Татьяна Валентиновна в своем «фейсбуке», они создали одежду для репетиций и жизни, которая через неделю будет представлена в магазине «Тело и Душа» на Новой Голландии.

В первую коллекцию вошли боди в бежевом и черном цветах, леггинсы, принимающие форму тела, легкая юбка из хлопка, спортивный костюм с шелковыми лампасами, дутый жилет и минималистичные повседневные платья. Здесь нет любимой Татьяной Валентиновной вышивки, прозрачных тканей и эфирных силуэтов, зато все вещи позволяют телу дышать и обеспечивают полную свободу движений — протестировано балеринами. Помимо открытия магазина, «Тело и Душа» запустит онлайн-продажи. Сейчас у бренда есть только Instagram, где можно посмотреть все детали коллекции — например, продуманные вместительные карманы или кропотливо вышитые на груди пуанты.