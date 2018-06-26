Откуда взялись современные модные тренды

Современные модные тренды на самом деле имеют давнюю историю. Всем известно, что на мужских рубашках пуговицы находятся на правой стороне, а на женских — на левой. В 13 веке, когда пуговицы только появились, женщины одевались с помощью служанок, поэтому пуговицы располагались слева. А вот мужчины часто прятали под одеждой оружие, поэтому им было удобнее, чтобы пуговицы были справа.

1. Бритьё ног. Эта дамская прихоть появилась во время Второй Мировой войны. Тогда в США начался дефицит чулок, потому что нейлон, из которого и делали чулки, пустили на производство парашютов. Женщинам приходилось появляться в общественных местах с голыми ногами. Чтобы вид был более эстетичным, они и стали брить ноги.

2. Штаны ниже талии. По одной из версий, так носить брюки начали заключённые, которым запрещались ремни. После выхода из тюрьмы привычка сохранялась. Есть и другая версия, говорящая, что низкая посадка брюк среди заключённых намекает на сексуальную доступность.

3. Использование лака для ногтей. Длинные ногти с цветным покрытием в древности были показателем принадлежности к аристократии, ведь выполнять работу руками с такими ногтями было невозможно. Так что, возможно, сегодняшние модницы намекают длинными ноготками, что не прочь отдохнуть.