Ещё
Новое имя в моде: свитшоты Whosh с вышитыми портретами Илона Маска, Фриды Кало и Тома Харди
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новое имя в моде: свитшоты Whosh с вышитыми портретами Илона Маска, Фриды Кало и Тома Харди 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Бренд из Петербурга Whosh делает базовую оверсайзовую одежду, которую точно не встретишь в торговых центрах. Соня Багаева, Арина Рудякова и Наташа Кононова с трепетом вышивают на них своих любимчиков — Илона Маска, Вайнону Райдер, Винсента ван Гога, Фриду Кало, Стивена Фрая, Гарри Стайлса и Тома Харди, сопровождая портреты забавными надписями в стихах. Все началось с произнесенной Соней фразы «At night I cry because I’m not Stephen Fry», превращенной в рисунок, а после — в дизайн свитшотов для двух коллекций. Каждый из них сделан из хлопка с минимально-необходимыми синтетическими добавками (чтобы одежду было приятно и безопасно носить) и призван стать необычным аналогом мерчу с портретами знаменитостей.
Соня Багмаева соосновательница Whosh
«Арина с детства рисует, а благодаря бабушке еще и знает толк в шитье и рукоделии. Наташа — авантюристка и организатор в одном лице — крайне полезное сочетание. А у меня вся жизнь так или иначе связана с английским — любовь, книги и профессия. Так что создание собственной марки одежды стало для нас закономерным продолжением занятий друг друга. Мы запустились пару месяцев назад, а у нас уже есть заказы и предложения из Штатов и Европы. Это приятно и ценно, но жить Whosh всегда будет в Петербурге. Город помогает нам в работе, он — наш друг, а друзья своих не бросают».
Whosh начинался со свитшотов, но неделю назад девушки выпустили футболки с таким же дизайном. Стоимость первых — от 3800 до 4100 рублей, вторых — 2700 рублей, а купить вещи из коллекций можно на сайте whosh.store с личной (бесплатной) доставкой от основательниц бренда.
Собака: последние новости
Татьяна Парфенова и Диана Вишнева создали совместный бренд одежды Нелли Недре и финалистка проекта «Новые имена в моде-2018» выпустили коллекцию головных уборов "Город — это я": новый бренд для Нижнего Новгорода
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден настоящий отец Сергея Зверева17
«Я ей нужен был только ради денег»35
Женские недостатки, от которых мужчины без ума10
Располневшая Собчак откровенно о лишнем весе3
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать72
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение