Новое имя в моде: свитшоты Whosh с вышитыми портретами Илона Маска, Фриды Кало и Тома Харди

Бренд из Петербурга Whosh делает базовую оверсайзовую одежду, которую точно не встретишь в торговых центрах. Соня Багаева, Арина Рудякова и Наташа Кононова с трепетом вышивают на них своих любимчиков — Илона Маска, Вайнону Райдер, Винсента ван Гога, Фриду Кало , Стивена Фрая, Гарри Стайлса Тома Харди , сопровождая портреты забавными надписями в стихах. Все началось с произнесенной Соней фразы «At night I cry because I’m not Stephen Fry», превращенной в рисунок, а после — в дизайн свитшотов для двух коллекций. Каждый из них сделан из хлопка с минимально-необходимыми синтетическими добавками (чтобы одежду было приятно и безопасно носить) и призван стать необычным аналогом мерчу с портретами знаменитостей.

Соня Багмаева соосновательница Whosh

«Арина с детства рисует, а благодаря бабушке еще и знает толк в шитье и рукоделии. Наташа — авантюристка и организатор в одном лице — крайне полезное сочетание. А у меня вся жизнь так или иначе связана с английским — любовь, книги и профессия. Так что создание собственной марки одежды стало для нас закономерным продолжением занятий друг друга. Мы запустились пару месяцев назад, а у нас уже есть заказы и предложения из Штатов и Европы. Это приятно и ценно, но жить Whosh всегда будет в Петербурге. Город помогает нам в работе, он — наш друг, а друзья своих не бросают».

Whosh начинался со свитшотов, но неделю назад девушки выпустили футболки с таким же дизайном. Стоимость первых — от 3800 до 4100 рублей, вторых — 2700 рублей, а купить вещи из коллекций можно на сайте whosh.store с личной (бесплатной) доставкой от основательниц бренда.