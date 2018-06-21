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Вышивка на одежде: что в моде летом-2018?
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Вышивка на одежде: что в моде летом-2018? 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
В том, что касается украшения одежды, этим летом дизайнеры сделали акцент на традиционный декор и ручную работу, в первую очередь — вышивку. Это касается и роскошных туалетов для торжественных выходов, и вполне повседневных платьев, бомберов, джинсовок или блузок.
Фото: @redvalentino
Гладь и ажур
Самая популярная техника вышивки в этом сезоне — гладь, и неслучайно: именно гладь даёт самые широкие возможности для украшения одежды разнообразными вышитыми узорами и подходит как для тонких полупрозрачных, так и для плотных тканей, например, денима. Гладью этим летом модно делать броские, яркие, многоцветные вышивки или, воспользовавшись нитками почти в тон фона, создавать близкие к монохромным узоры, напоминающие интересно выделанные фактуры тканей. И если упомянутая первой тенденция украшать одежду пёстрой вышивкой в моде уже несколько сезонов, то деликатная вышивка в тон — новый тренд, который обещает развиваться, оставаясь актуальной ещё несколько лет. Также в моде ажурная вышивка — при этом она может выступать соло или сочетаться с другими техниками.
Фото: @hm  Фото: @chloe
Фото: @chloe
Фото: @chloe
Фото: @redvalentino
Фото: @paolo_sebastian
Вышиваем цветы и этнические мотивы
Фаворитом среди мотивов, которыми можно украсить одежду с помощью вышивки, по-прежнему остаются цветы. Яркие или нежные, в качестве тонкого небольшого акцента или покрывающие большие площади — именно вышитые цветочные узоры, как и цветочный принт, являются одной из главных модных тенденций сезона. Также в моде этническая вышивка — традиционными мексиканскими, индейскими, русскими и прочими узорами украшают и одежду, и аксессуары.
Фото: @mango
Фото: @hm  Фото: @hm  Фото: @chloe
Фото: @redvalentino
Фото: @gucci
Романтика или барокко
В моде два способа использования вышивки для декора одежды. Первый — «чем больше, тем лучше»: богатой вышивкой можно покрыть почти всё изделие так, чтобы жакет или джинсовка стали напоминать одежду времён барокко. Второй способ — полярный: скромный, тонко вышитый цветок или небольшой элемент узора или паттерна становится единственным деликатным акцентом, придавая платью, блузке или другому изделию романтичности и индивидуальности.
Фото: @hm  Фото: @chloe
Фото: @chloe
Фото: @chloe
Фото: @redvalentino
Фото: @asos_ru
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