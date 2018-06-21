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Очередной бьюти-скандал: в чем обвиняют Кайли Дженнер?
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Очередной бьюти-скандал: в чем обвиняют Кайли Дженнер? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Недавно Кайли Дженнер (20) была признана самым популярным дизайнером по количеству запросов в Сети по данным исследования SEMrush. Еще бы, только за последние три месяца она выпустила пять палеток теней, которые, конечно же, имели оглушительный успех! Сейчас поклонники ожидают летнюю коллекцию Sorta Sweet, которая появится на официальном сайте 28 июня. В нее войдут блески для губ, три жидкие матовые помады и (снова) палетка теней для век.
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Релиз коллекции еще не состоялся, но подписчики уже подняли шумиху. Многие уверены, что новая палетка от Кайли — плагиат на Soft Glam by Anastasia Beverly Hills. Единственное отличие — количество представленных оттенков и цена (в палетке ABH 14 цветов по цене 42$, у Кайли 9 за 46$).
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В комментариях пишут: «Что? Кого ты пытаешься обмануть? Это же мини-версия Glam ABH?»; «Хах, это Anastasia Beverly Hills в исполнении Кайли?»; «Жаль, что у этой палетки есть лучше выглядящая старшая сестра от Anastasia BH»; «Смешно! Новая палетка от Кайли так похожа на #SoftGlam».
Сама Кайли пока никак не отреагировала на нападки хейтеров.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ocherednoj-byuti-skandal-v-chem-obvinyayut-kajli-dzhenner/
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