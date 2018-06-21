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Выпущен увеличивающий ягодицы купальник
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Выпущен увеличивающий ягодицы купальник 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бразильская модель София Ресинг (Sofia Resing) совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи (Mery Racauch) выпустила коллекцию пляжной одежды Mery Playa by Sofia Resing. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Ресинг, она всю жизнь мечтала о своей уникальной линии купальников, поэтому при разработке коллекции продумала каждую деталь. «Мы сделали эластичную вставку в нижней части купальника. Она будет приподнимать ягодицы, вместо того, чтобы сплющивать их», — рассказала 26-летняя модель.
Кроме того, слитный купальник Mermaid по бокам дополнен вставками контрастного цвета, которые, по словам Ресинг, визуально сужают талию.
Купальники Mery Playa by Sofia Resing доступны по цене от 130 до 180 долларов.
В июне в магазине ирландского бренда Primark покупательницы обнаружили необычное украшение в разделе пляжной одежды. На ягодицы одного из манекенов, демонстрирующих женские плавательные костюмы, были наклеены желтые и белые кристаллы под названием Glitter junkie. Primark предлагает девушкам комбинировать стразы со слитным купальником яркого синего цвета.
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