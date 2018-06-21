Кот смог залезть в коробку в два раза меньше себя

В Сети набирает популярность видео с котом, который умилительно смог залезть в коробку. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

В Instagram опубликовали вирусный ролик, который за два дня набрал 310 тысяч просмотров. На видео рыжий кот внимательно осматривает коробку. После чего, свернувшись в клубок с легкостью, помещается внутри.

Герой «Стеб-фотосессии» Тимофей Трефилов запустит свою коллекцию купальников. «Мы нашли инвестора и уже связались с тем закройщиком, который делал мой купальник, чтобы он сделал разноразмерную линейку по эскизам. Причем только такую модель, но схожую и женскую в том числе», — рассказал он.

В Сети многим полюбилась фотосессия мужчины. Он высмеивал типичные женские фотографии на берегу моря.