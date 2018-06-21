В Москве прошла мировая премьера часов CHANEL CODE COCO

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости Компания CHANEL провела в Москве мировую премьеру новой модели часов CHANEL CODE COCO в черной керамике.

Мария Федорова, Отмечается, что презентация прошла в концепт-сторе AIZEL, который уже не в первый раз становится партнером компании. Примерить новую модель и отметить это событие пришли такие звезды шоу-бизнеса, как Яна Рудковская Анастасия Задорина и многие другие.

На презентации часов Chanel Code Coco из черной керамики в концепт-сторе Aizel

За музыкальное сопровождение вечера отвечал Марк Щедрин, а кульминацией мероприятия стало совместное выступление Тимати Егора Крида , которые исполнили свои главные хиты.

В прошлом году CHANEL презентовали лимитированную модель часов J12 Mademoiselle только в двух городах — в Париже и Москве. При этом в российской столице все экземпляры были распроданы в течение 30 минут, и этот запуск стал одним из самых успешных в мире.