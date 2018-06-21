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В Москве прошла мировая премьера часов CHANEL CODE COCO
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В Москве прошла мировая премьера часов CHANEL CODE COCO 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Компания CHANEL провела в Москве мировую премьеру новой модели часов CHANEL CODE COCO в черной керамике.
Отмечается, что презентация прошла в концепт-сторе AIZEL, который уже не в первый раз становится партнером компании. Примерить новую модель и отметить это событие пришли такие звезды шоу-бизнеса, как Яна Рудковская, Мария Федорова, Анастасия Задорина и многие другие.
На презентации часов Chanel Code Coco из черной керамики в концепт-сторе Aizel
За музыкальное сопровождение вечера отвечал Марк Щедрин, а кульминацией мероприятия стало совместное выступление Тимати и Егора Крида, которые исполнили свои главные хиты.
В прошлом году CHANEL презентовали лимитированную модель часов J12 Mademoiselle только в двух городах — в Париже и Москве. При этом в российской столице все экземпляры были распроданы в течение 30 минут, и этот запуск стал одним из самых успешных в мире.
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