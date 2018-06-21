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Нелли Недре и финалистка проекта «Новые имена в моде-2018» выпустили коллекцию головных уборов
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Нелли Недре и финалистка проекта «Новые имена в моде-2018» выпустили коллекцию головных уборов 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Самая эпатажная финалистка «Новых имен в моде-2018» Алина Есенина получила в качестве приза коллаборацию с дизайнером базовой одежды Нелли Недре — и наконец, мы видим ее результаты. Три головных убора по эскизам Есениной сделала студентка, проходящая в NNedre производственную практику, — и они получились непривычно минималистичными. Напомним, что выпускница 11-го сезона «НИМ» делает аксессуары с перьями, «пилюлями» и вуалью в духе сюрреализма, предпочитая надевать их не только на женщин, но и на мужчин.
Головные уборы, идеальные для жаркого лета, уже продаются во флагманском магазине NNedre в Басковом переулке, 29. Один экземпляр из коллаборации стоит 1750 рублей (но на самом деле бесценен!).
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Женский форум
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