Ещё
Юлия Снигирь вышла в свет в простом, но очень стильном наряде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Снигирь вышла в свет в простом, но очень стильном наряде 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пусть Юлия Снигирь появляется на публике не так часто, зато практически всегда актриса выглядит свежо, женственно и элегантно. Не исключение и премьера фильма «Пылающие», которая состоялась минувшим вечером в одном из столичных кинотеатров. Перед фотографами Снигирь позировала в простом, но стильном наряде, состоящем из классических черных брюк и фантазийной рубашки с открытыми плечами. Дополняли образ небрежная прическа, легкий макияж и минималистичные аксессуары.
"Красивая и талантливая", «Красотка каких поисках», «Ничего лишнего и настолько эффектно и стильно», «Очень „вкусный“ образ. Стиль и эстетика», — хвалили Юлию пользователи соцсети. Кстати, присутствовал на премьере и Евгений Цыганов. Правда, позировать с избранницей, как и следовало ожидать, не стал.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1806512192813930204_399137317"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1546875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1546875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, что не так давно актриса отпраздновала день рождения, ей исполнилось 35 лет. На вечеринке в честь юбилея Юлия собрала близких друзей и семью, в том числе маму Евгения Цыганова и его дочерей от отношений с Ириной Леоновой.
Teleprogramma.pro: последние новости
Дело в шляпе: топ-7 самых стильных звездных шляп со скачек «Монте-Карло» 2018 Неудачный эксперимент с цветом: Дакота Джонсон испугала бледностью Модный приговор: названо количество убитых животных ради нарядов Виктории Бекхэм
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден настоящий отец Сергея Зверева17
«Я ей нужен был только ради денег»35
Женские недостатки, от которых мужчины без ума10
Располневшая Собчак откровенно о лишнем весе1
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать72
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение