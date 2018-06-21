Юлия Снигирь вышла в свет в простом, но очень стильном наряде 

Пусть Юлия Снигирь появляется на публике не так часто, зато практически всегда актриса выглядит свежо, женственно и элегантно. Не исключение и премьера фильма «Пылающие», которая состоялась минувшим вечером в одном из столичных кинотеатров. Перед фотографами Снигирь позировала в простом, но стильном наряде, состоящем из классических черных брюк и фантазийной рубашки с открытыми плечами. Дополняли образ небрежная прическа, легкий макияж и минималистичные аксессуары.
"Красивая и талантливая", «Красотка каких поисках», «Ничего лишнего и настолько эффектно и стильно», «Очень „вкусный“ образ. Стиль и эстетика», — хвалили Юлию пользователи соцсети. Кстати, присутствовал на премьере и Евгений Цыганов. Правда, позировать с избранницей, как и следовало ожидать, не стал.
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Напомним, что не так давно актриса отпраздновала день рождения, ей исполнилось 35 лет. На вечеринке в честь юбилея Юлия собрала близких друзей и семью, в том числе маму Евгения Цыганова и его дочерей от отношений с Ириной Леоновой.