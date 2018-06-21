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Дело в шляпе: топ-7 самых стильных звездных шляп со скачек «Монте-Карло» 2018
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Дело в шляпе: топ-7 самых стильных звездных шляп со скачек «Монте-Карло» 2018 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Шляпа — главное условие На скачках действует строгий дресс-код: платье должно быть не выше колена, никаких тонких бретелей, оголенного живота и прочих вольностей. И главное требование — наличие головного убора. Некоторые гости прибыли на скачки без них, но большинство не упустили шанс продемонстрировать самые стильные и экстравагантные шляпы.
Образ Анны Калашниковой выдержан в голливудском стиле: блеск, перья, красная помада и струящиеся локоны.
Анна выбрала широкополую шляпу с перьями в стиле кабаре.
Сергей Зверев выдержал образ для скачек в едином монохромном стиле, но остался верен себе и не обошелся без страз и каблуков.
Шляпа-гаучо Сергея Зверева, которая, по его словам, стоило 300 тысяч рублей, — не только традиционный головной убор «аргентинских ковбоев», но и излюбленная модель современных дизайнеров.
Известный звездный дизайнер Белла Потемкина появилась на красной ковровой дорожке в эффектном платье-рубашке в черно-красную продольную полоску.
Белла предпочла широкополую соломенную шляпу, таким образом снизив градус гламура своего лука.
Певица Жасмин надела классическое платье-футляр в ракушку, дополнив образ очаровательной круглой сумочкой.
Жасмин выбрала черную шляпку в винтажном стиле с вуалью, которая прекрасно гармонирует с ее платьем.
Анна Седокова с дочерью решили сыграть на контрасте черного и красного. Получилось эффектно.
Анна надела головной убор в стиле эпохи Гэтсби — красную шляпку-таблетку с перьями.
Образ Филиппа Киркорова выдержан в лаконичном английском стиле. Артист оставил свои любимые стразы и облачился в респектабельную британскую клетку.
На Филиппе Киркорове соломенная шляпа-федора — самый практичный и непритязательный вариант.
Юлия Началовавышла в свет в элегантном брючном костюме белого цвета.
Образ Юлия дополнила миниатюрной шляпкой-таблеткой. Такая форма вошла в моду в 30-е годы, затем была популярна в 60-е благодаря Жаклин Кеннеди, ну а сегодня ее можно увидеть в коллекциях дизайнеров.
Не скачками едиными Вовсе не нужно ждать светского мероприятия, чтобы включить шляпу в свой гардероб. Этот аксессуар довольно универсален и впишется практически в любой лук.
На морской курорт возьмите соломенную шляпу с широкими полями — она защитит от солнца и превратит любой образ в морской. Для прогулки по городу выберете шляпу-федору с узкими полями. Она станет удачным акцентом в любом кэжуал-луке. Шляпа из мягкого фетра подойдет для более холодного времени года и будет прекрасно сочетаться с тренчем.
По горячим следам Кстати, если вам интересно, сколько стоят звёздные шляпы со скачек «Гран-при радио Монте-Карло», смотрите видео-опрос с места событий на нашем Youtube-канале.
*Фото: архивы пресс-службы
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