Белла Хадид любит экспериментировать со стилем, но в последнее время она все чаще выбирает наряды в стиле 80-х годов. Вот и на днях она снова решила обратиться к моде той эпохи. Папарацци поймали модель на выходе из отеля в Париже.
Белла появилась перед поклонниками и фотографами в жаккардовом костюме из пиджака и коротеньких шорт. Свой образ она дополнила белой футболкой с принтом в виде фотографии олимпийского чемпиона по гимнастике Ли Нина, высокими носками и белоснежными кедами. Красная сумка на плечо с рисунком идеально завершила look.