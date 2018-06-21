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Пиджак и шорты — озорной наряд Беллы Хадид в лучших традициях 80-х
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Пиджак и шорты — озорной наряд Беллы Хадид в лучших традициях 80-х 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Белла Хадид любит экспериментировать со стилем, но в последнее время она все чаще выбирает наряды в стиле 80-х годов. Вот и на днях она снова решила обратиться к моде той эпохи. Папарацци поймали модель на выходе из отеля в Париже.
Белла появилась перед поклонниками и фотографами в жаккардовом костюме из пиджака и коротеньких шорт. Свой образ она дополнила белой футболкой с принтом в виде фотографии олимпийского чемпиона по гимнастике Ли Нина, высокими носками и белоснежными кедами. Красная сумка на плечо с рисунком идеально завершила look.
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