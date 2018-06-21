Пропавшую девушку разыскивают в Гуково

Пропавшую 18-летнюю Александру Лазуренко разыскивают в Гуково.

Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», 13 июня девушка вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост — 150 см, плотного телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы.

В день исчезновения горожанка была одета в платье в бело-синюю полоску и красные пляжные сланцы. С собой у Александры Лазуренко была бежевая сумка.

Сообщается, что девушка нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.