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Пропавшую девушку разыскивают в Гуково
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Пропавшую девушку разыскивают в Гуково 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Пропавшую 18-летнюю Александру Лазуренко разыскивают в Гуково.
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», 13 июня девушка вышла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: рост — 150 см, плотного телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы.
В день исчезновения горожанка была одета в платье в бело-синюю полоску и красные пляжные сланцы. С собой у Александры Лазуренко была бежевая сумка.
Сообщается, что девушка нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.
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