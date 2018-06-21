Супермама! Линович показала стройную фигуру в светлых брюках через три месяца после четвертых родов

Дизайнер Евгения Линович , в марте этого года ставшая мамой в четвертый раз, продемонстрировала стройную фигуру на презентации новых часов Chanel в бутике Aizel.

Для этого выхода в свет приходящая в форму супермама Линович выбрала светлые брюки, подчеркнувшие отсутствие лишних кило, и черный топ. Образ дизайнер дополнила естественным макияжем и «дикой» кудрявой укладкой и выглядела прекрасно.

Кроме новорожденного сына, Евгения Линович воспитывает троих детей: Бориса, Алину и Агату. «Забавно, что Агата с Борей не умеют пока позировать и к съемкам относятся с подозрением! А Алина уже профи», — смеется Линович, когда удается собрать всех детей вместе для совместного портрета. А о скольки наследниках мечтаешь ты?

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Фото:пресс-служба, Instagram