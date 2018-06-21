Ещё
Супермама! Линович показала стройную фигуру в светлых брюках через три месяца после четвертых родов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Супермама! Линович показала стройную фигуру в светлых брюках через три месяца после четвертых родов 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Дизайнер Евгения Линович, в марте этого года ставшая мамой в четвертый раз, продемонстрировала стройную фигуру на презентации новых часов Chanel в бутике Aizel.
Для этого выхода в свет приходящая в форму супермама Линович выбрала светлые брюки, подчеркнувшие отсутствие лишних кило, и черный топ. Образ дизайнер дополнила естественным макияжем и «дикой» кудрявой укладкой и выглядела прекрасно.
Кроме новорожденного сына, Евгения Линович воспитывает троих детей: Бориса, Алину и Агату. «Забавно, что Агата с Борей не умеют пока позировать и к съемкам относятся с подозрением! А Алина уже профи», — смеется Линович, когда удается собрать всех детей вместе для совместного портрета. А о скольки наследниках мечтаешь ты?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба, Instagram
WMJ.ru: последние новости
Балетки, кеды на танкетке и еще 3 модели летней обуви, которые давно вышли из моды Алсу кардинально сменила имидж и стала блондинкой, а ее сравнили с Бузовой Миниатюрные монетницы, яркие портмоне и не только: выбираем крутой и модный кошелек
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова побывала в бане с мексиканцами25
Женские недостатки, от которых мужчины без ума14
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать77
6 типов женщин, которых ненавидят мужчины2
«Я ей нужен был только ради денег»38
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение