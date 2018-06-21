Асексуальная Дакота Джонсон в трениках и шлепанцах

Это даже не провал! А именно катастрофа…

Помните застенчивую студентку Анастейшу Стил, влюбившую в себя миллиардера? А ее соблазнительные образы в красном роскошном платье и черной ажурной маске? Спешим вас уверить, что это не более чем прекрасная работа художников по костюмам и правильное освещение. Ведь буквально сразу после окончания съемок актриса не только сильно поправилась, но и растеряла всю свою сексуальность.

На днях папарацци застали 28-летнюю актрису во время похода в кафе за кофе… На звезде Голливуда оказались тренировочные серые лосины, топ и растянутая толстовка. Мало того что все вещи выглядели несколько заношенными, так еще и скучный серый цвет прибавил Джонсон возраста.

Завершили неудачный образ резиновые шлепанцы. Впрочем, Дакота прогадала и тут, надев открытую обувь с давно необновленным педикюром.

Надо заметить, что друзья Джонсон уверяют, что так актриса выглядит всегда. И в повседневной жизни никогда не придавала большого значения одежде.

Дакота как-то призналась, что «она и Анастейша — два принципиально разных человека». К тому же после обнаженных сцен (а их в эротическом триллере было немало!) у нее и вовсе пропало всякое желание оголяться, поэтому захотелось закрыться ото всех.

Это, конечно, понятно! Но есть же в окружении звезды стилисты… И хоть кто-то же должен сказать, что для этого вовсе не обязательно превращаться в серую мышь.

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