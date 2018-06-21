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3 платья с цветочным принтом до 3000 рублей, как у Ксении Собчак
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3 платья с цветочным принтом до 3000 рублей, как у Ксении Собчак 

Лиза 41 минуту назад
Фото: Лиза
@xenia_sobchak3 платья с цветочным принтом до 3000 рублей, как у Ксении СобчакСтилем Ксении Собчак (36) восхищаются многие женщины в России. Известно, что телеведущая предпочитает дорогие брендовые вещи. Но как повторить образ звезды, не тратя при этом много денег? Очень просто! Мы нашли 3 варианта платья, похожих на наряд Ксении, но более демократичных по цене. Тебе остается только выбирать! Платье с цветочным принтом, как говорится, — и в пир, и в мир. Его можно надеть как на свидание, так и на работу. Достаточно только поменять аксессуары — и новый образ готов. Такое платье визуально вытягивает фигуру. А модный принт позволит сохранить его в гардеробе до самой осени. Добавив к комплекту грубые сапоги и кожаную куртку, ты будешь выглядеть смело и стильно.
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