Свадебный гид: кто одевает завидных невест Петербурга?

Верх мастерства дизайнеров из Петербурга проявляется в свадебных платьях для завидных невест. Рассказываем о представителях сегмента haute couture, которые собирают актрис, певиц и инста-див на самое ответственное мероприятие в жизни.

Лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Парфенова одевала Людмилу Нарусову Майкла Йорка , супруга принцессы Маргарет и экс-редактора французского Vogue Карин Ройтфельд . Пополнить список звездных клиентов удается не каждому, особенно в свадебном сегменте: Татьяна Валентиновна берет единицы заказов в год и подходит к выбору невест очень тщательно.

Каждая из них — будь то Диана Вишнева или внучка Алисы Фрейндлих — рассказывали «Собака.ru», что дизайнер «перевернула их жизнь» и сшила «настоящее платье принцессы» с крупными жемчужинами, перламутровыми камнями, тончайшим кружевом и затейливой ручной вышивкой. А еще делала комплименты от модного дома, разрабатывая приглашения в стилистике платья или присылая готовый наряд в красивой шелковой коробке. «На время подготовки к свадьбе Татьяна Валентиновна стала мне второй мамой, — делилась с нами Алина Крюкова . — Она не только рисовала эскизы, подбирала ткани и искала нужные украшения, но и утешала в моменты нахлынувших чувств и советовала прикрепить к подолу голубой бантик — „от сглаза“».

Создательница одноименного (и очень успешного за рубежом!) бренда Алина Герман не отказывает клиенткам, даже если в их кармане бюджет в 25 000 рублей. Такой подход дизайнер объясняет стремлением спасти девушек «от страшных платьев»: «Первый подвенечный наряд я сшила для самой себя, и на его примере поняла, каким не должен быть аутфит для свадьбы».

Профессионализм наращивали через доверие актрисы Марины Александровой , фотографа Евгении Мурашовой и дочери члена Совета Федерации Миланы Тюльпановой. И первое, с чего начиналась работа Алины в такие моменты, — вопрос «на какую кинозвезду ты хочешь быть похожа?». «Процесс кипит уже за месяц до торжественного события: за это время я прощупываю героиню, пытаясь понять ее характер, привычки, особенности отношений. На каждом этапе мне помогает команда, на которую я могу положиться во всем, хотя примерки провожу всегда самостоятельно, даже если они в Лондоне, а у меня свободного времени 40 минут».

Ольга Малярова

Аллы Михеевой, Заказ платья от победительницы нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2015» Ольги Маляровой стоит от 150 000 рублей: на цену влияет не только ручная работа и высококачественные материалы, но и звездное портфолио с нарядами для Анны Седоковой, Татьяны Терешиной Татьяны Котовой , группы «ВИА Гра» и группировки «Ленинград». Недавно Оля собирала на свадьбу медиа-художницу Лену Шейдлину, подчеркнув, что платье разрабатывали совместно. «Невесты смутно представляют конечный результат, и я помогаю им определиться. — рассказывает дизайнер. — Сначала подробно узнаю предпочтения в фасоне, цвете и деталях, а после подбираю лучшие ткани, создаю правильные пропорции, делаю вышивку».

Кутюрную работу Оля совмещает с воспитанием троих детей, объясняя, что привыкла к такому режиму и успевает шить фантастические платья за два месяца. Хотя в студии дизайнера их можно взять и на прокат — для регистрации, праздника или съемки как в лукбуке Zuhair Murad и Ralph & Russo. Янис Чамалиди

Свадебные платья составляют половину оборота от выручки модного дома Ianis Chamalidy, и стоят они от 45 000 до нескольких миллионов рублей. За поиском и отбором тканей Янис лично отправляется во Флоренцию, а на этапе работы с кружевом и сложной фурнитурой подключаются штатные узкоспециализированные мастера. «Изначально с клиентом работаю только я, проговаривая все детали и пожелания — рассказывает Янис. — Если их нет, то я становлюсь не просто дизайнером, а психологом, которому предстоит придумать платье с нуля». Такая работа у Яниса занимает около месяца, но его ателье берется и за срочные заказы (от семи дней).

Полины Толстун, Индивидуальные платья Ianis Chamalidy не зависят от сезонных тенденций, но всегда имеют отсылки к определенной эпохе: «Сейчас это модерн, который чувствуется абсолютно в каждой детали наряда». Проследить, как меняется мудборд дизайнера, можно на свадебных и вечерних образах для Елизаветы Боярской Карины Разумовской , Шуры Кузнецовой и Галины Головановой, которая вышла замуж в платье от Яниса в прошлом году. Нина Штеренберг

В отличие от коллег номинантка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нина Штеренберг практически игнорирует белый цвет. Свадебные платья ее авторства — черные, красные, бирюзовые, розовые и всегда сшитые по эксклюзивному дизайну. «Единственный подвенечный наряд, который я могу повторить — это мой, — делится девушка. — Многие невесты просят такое же, и этот фасон уже обрел имя „Нина“».

Придумать самую невообразимую и сказочную модель для Штеренберг не составляет проблемы — за прошедший год она одела десять лучших театральных премьер года (в том числе балетные «Солярис» Юрия Смекалова и «Видение розы» Владимира Варнавы ), набив руку на драпировках, вышивке и архитектурном крое. Хотя в этом сезоне Нина предпочитает свободные и мягкие платья с длинными шлейфами и широкими рукавами, при этом традиционно отталкиваясь от пожеланий невесты. «Она должна мне доверять, все-таки у нас не ателье, а дизайнерская студия. Это же практически совершенный вид деятельности, где точно делаешь красивую и очень важную вещь для человека». Наталья Каптур

Одно из лучших свадебных платьев прошлого года — шелковую комбинацию для пхукетской церемонии Сони Вартанян — сделала дизайнер бренда Jana Segetti Наталья Каптур. «Я хотела наряд в бельевом стиле, но все было не то! В итоге обратилась к Наталье, которая сшила все в сжатые сроки, буквально за неделю, и платье доставляла мне на остров родная сестра — единственный гость на свадьбе. Так что финальная примерка была уже в ночь перед самой церемонией», — рассказывала нам невеста. Чтобы избежать таких экстремальных ситуаций, дизайнер советует обращаться за платьем за два-три месяца: «Это необходимо для покупки ткани — обычно мы делаем специальный заказ из Италии, но если материалы уже куплены или их можно найти в Петербурге, то справимся за месяц».

Если коллекцию Jana Segetti Наталья разрабатывает сама, ориентируясь на ДНК бренда, требования целевой аудитории и актуальные тенденции, то свадебное платье согласовывает только с клиенткой, учитывая все ее пожелания. «Это очень волнительный процесс, колоссальная ответственность. И здесь нельзя никого подводить, ведь для девушки свадьба — одно из важнейших событий в жизни».